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07.12.2021 20:01
Рубрика: Власть

Володин опроверг фейки об "освобождении депутатов от требований по QR-кодам"

Текст: Татьяна Замахина
Для прохода в Госдуму все, включая депутатов, должны будут иметь либо QR-код, либо справки ПЦР, заявил журналистам председатель ГД Вячеслав Володин. Так он прокомментировал информацию о том, что депутатов якобы освобождают от требований, связанных с QR-кодами.
Фото: ТАСС Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Ранее на пленарном заседании 7 декабря спикер Госдумы заявил о росте коллективного иммунитета депутатов до 94%, работников аппарата Госдумы - 99%. В связи с этим он отметил, что депутаты и сотрудники аппарата Госдумы смогут не предъявлять QR-коды для работы в здании палаты.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
Володин: Поправки о QR-кодах требуют проработки

Комментируя распространяемые в социальных сетях заявления о том, что депутатов якобы освобождают от необходимости иметь QR-коды, Володин напомнил об уголовной ответственности за фейки. "У нас все то же самое: если QR-код требуется, допустим, для посещения общественного места в Москве, - да, он должен быть", - заявил спикер, пояснив, что имеет в виду всех депутатов, включая думское руководство.

Что касается прохода конкретно в Госдуму, то сведения о вакцинации или наличии антител к коронавирусу у депутатов и сотрудников думского аппарата есть в базе, поэтому им не нужно будет предъявлять сертификаты каждый раз при входе в Госдуму.

А те депутаты, у кого нет QR-кода, будут за свой счет сдавать ПЦР-тесты для участия в мероприятиях в Думе, уточнил спикер.

Однако, как подчеркнул Володин, для экспертов, чиновников и других посетителей Госдумы будет необходим QR-код или результат ПЦР-теста.

"Тот, кто приходит извне, понятно, что мы не знаем, вакцинирован он, переболел ли он, для этого нужен QR-код и ПЦР", - пояснил Володин.

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