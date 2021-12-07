ВОЗ: "Омикрон" распространяется, но проблема "дельты" сохраняется

Новый штамм коронавируса "омикрон" обнаружен в 21 стране Европейского региона, а общее количество выявленных случаев заражения этим штаммом достигло 6 432. Об этом сообщил на брифинге 7 декабря глава Европейского бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге.

Доктор Клюге уточнил, что мониторинг за распространением нового штамма продолжается, но пока нет достоверной информации, насколько контагиознее он по сравнению с предшествующими вариантами, а также насколько эффективны против него уже имеющиеся вакцины против COVID-19.

- "Омикрон" на горизонте, число его случаев растет, и мы не зря проявляем осторожность. Но, как я уже сказал, проблема сейчас в "дельта"-варианте", - сказал Клюге. - От успеха борьбы с "дельтой" сегодня зависит победа над "омикроном" завтра".