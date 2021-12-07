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07.12.2021 15:46
Рубрика: Общество

Врач назвал дешевый сладкий напиток для плоского живота

Текст: Анастасия Селиванова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Самый эффективный способ избавиться от жира на животе - это заниматься спортом и придерживаться здорового питания. И хотя чудодейственного напитка для похудения не существует, есть некоторые, которые могут помочь добиться желаемых результатов наряду с занятиями спортом.

Фото: iStock
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По словам доктора медицинских наук, диетолога Кортни Д'Анджело, один из лучших напитков, помогающих добиться плоского живота, - это горячий мятный чай. В нем практически нет калорий, но присутствует сладость, которая поможет снизить аппетит и в то же время удовлетворить желание съесть что-то сладкое, но портящее фигуру.

Чай с перечной мятой обладает противовоспалительным, антибактериальным и противовирусным эффектом, он также помогает наладить работу кишечника, выводя шлаки и снижая метеоризм. Как пишет портал Eat This, Not That, мятный чай фактически действует как миорелаксант - средство, которое снижает тонус мускулатуры (действие напоминает эффект приема спазмолитиков типа "Но-шпы"), на этот счет есть подтвержденные учеными исследования.

Врачи напоминают, что дешевый подслащенный естественным образом напиток может лишь помочь на пути к плоскому животу, но основную роль все равно будут играть тренировки. Лучше выбрать ряд упражнений, которые вам по душе, а также есть только ту здоровую пищу, которая действительно нравится. Это поможет легче сжигать жиры и сбрасывать вес, заключают авторы статьи.

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