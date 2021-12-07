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07.12.2021 18:20
Рубрика: Происшествия

ВС может рекомендовать использовать спутниковые снимки в экологических спорах

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 278(8629)
Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев сообщил, что Верховный суд даст подробные разъяснения по применению законодательства об охране окружающей среды. Будет подготовлен специальный обзор судебной практики, а затем планируется выпустить постановление пленума ВС России.
Снимки из космоса помогут, например, выявлять факты браконьерства. Фото: Mikhail Proskalov / istock Снимки из космоса помогут, например, выявлять факты браконьерства. Фото: Mikhail Proskalov / istock
Снимки из космоса помогут, например, выявлять факты браконьерства. Фото: Mikhail Proskalov / istock

Новость прозвучала в ходе Научно-практического семинара о практике рассмотрения судами дел в сфере защиты экологии. Примечательно, что к совещанию подключился прямо с орбиты космонавт Антон Шкаплеров, являющийся по второму образованию юристом.

Фото: Георгий Андреев/ТАСС
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"Развитие космических технологий открывает новые возможности для судов и участников процесса, - подчеркнул Антон Шкаплеров во время сеанса прямой связи МКС с Верховным судом России. - Отличный потенциал имеет использование спутниковых снимков в качестве доказательств. Спутниковые снимки, на которых можно разглядеть номер автомобиля или лицо человека, пока существуют только в кино. Однако определить тип машины, разглядеть отдельные деревья и скопления людей возможно уже сегодня".

По его словам, по экологическим спорам использование таких снимков позволит установить возникновение незаконной свалки, выявить незаконную рубку леса, противоправную добычу природных ресурсов.

"Кроме того, система космического мониторинга позволит выявлять самовольные постройки и другие формы незаконного использования земельных участков, - заявил Антон Шкаплеров. - Конечно, спутниковые снимки стали широко доступны относительно недавно, а их использование, очевидно, вызывает вопросы в судебной практике. В этой связи предлагаю обсудить перспективы использования спутниковых снимков в качестве доказательств".

Прозвучавшие прямо из космоса предложения будут изучены в суде. Как заявил Вячеслав Лебедев, данная информация, безусловно, будет полезна и востребована при подготовке правовых позиций Верховного cуда России.

"В Российской Федерации принято более 1 тысячи нормативных правовых актов в сфере защиты экологии, которые применяются судами во всех видах судопроизводства, а Пленум Верховного суда России более 50 раз обращался к вопросам защиты окружающей среды", - сообщил Вячеслав Лебедев.

По данным главы Верховного суда России за совершение экологических преступлений в прошлом году осудили 5,3 тысячи лиц. Из них 47 процентов осуждены за незаконную рубку лесных насаждений, а 42 процента осуждены за незаконную добычу водных биологических ресурсов. В целом за последние 5 лет судимость за эти преступления сократилась на 41 процент. Кроме того, в прошлом году за совершение административных правонарушений в области охраны окружающей среды и природопользования были привлечены к административной ответственности 52 тысяч лиц, включая 8 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей и 4 тысячи должностных лиц.

"Социальное благополучие, соблюдение права каждого человека на жизнь и охрану здоровья возможны только в условиях благоприятной окружающей среды. В последнее время государство стало уделять особое внимание вопросам экологической безопасности, в том числе развитию законодательства в этой сфере и совершенствованию правовой практики. В этой связи крайне важными становятся анализ судебной практики и выработка актуальных правовых позиций", - прокомментировал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Он напомнил, что в 2020 году российские суды поддержали требования о возмещении вреда окружающей среде в 64 процентах дел. Общая сумма взысканий составила 152 миллиарда рублей.

Система космического мониторинга позволит выявлять самовольные постройки и другие формы незаконного использования земельных участков

"По этой категории дел установлен повышенный срок исковой давности, он составляет 20 лет. Целенаправленная работа Верховного суда России по совершенствованию судебной практики является важной составной частью государственной политики по защите и сохранению окружающей среды", - заключил глава правления АЮР.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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В качестве примера на семинаре судья Верховного суда Олег Нефедов привел одно из последних дел, рассмотренных в Верховном суде.

"Оно касалось привлечения к ответственности учреждения, которое осуществляло хозяйственную деятельность в водоохранной зоне бухты Лазурная и осуществляло сброс сточных вод на рельеф местности с дотеканием на береговую полосу водного объекта. Юридическое лицо было привлечено к ответственности в виде штрафа", - рассказал судья.

Происшествия Правосудие Суд Общество Экология Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд Постановления и разъяснения Верховного Суда РФ

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