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07.12.2021 14:10
Рубрика: Общество

Всего 1-2 порции: Эти популярные напитки могут быстро состарить мозг

Текст: Алексей Рыбин
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Американские исследователи назвали популярные напитки, употребление которых негативно сказывается на работоспособности мозга. Речь идет об обычной газировке и соках с содержанием сахара.

Фото: iStock
Назван простой способ избежать скрытого сахара в продуктах

Опасность этих напитков доказывается исследованием международной группы ученых из США и Австралии. Ученые изучили связь их потребления с нейропсихологическими и магнитно-резонансными маркерами доклинической болезни Альцгеймера и сосудистого повреждения головного мозга. И, согласно результатам работы, проведенной специалистами, употребление таких напитков связано со значительными признаками поражения мозга и его старением.

При этом исследователи подчеркивают, что речь идет не только о людях, которые выпивают по шесть упаковок газировки в день. По заключению ученых, даже у тех, кто пил только одну порцию в день, были значительно более выраженные признаки старения мозга - в отличие от употребляющих меньше сладких напитков или вообще воздерживающихся от них.

Так, употребление даже 1-2 порций сладких напитков способно состарить мозг на 1,6 года с точки зрения потери его общего объема и на 5,8 года - с точки зрения состояния памяти. Соответственно, более частое употребление заставляет эти числа расти.

Фото: Илья Тимин/РИА Новости
Назван простой напиток для продления жизни

"Высокое потребление сладких напитков приводит к уменьшению объема мозга и гиппокампа, а также ухудшению эпизодической памяти. Все это - предвестники болезни Альцгеймера", - говорят авторы исследования.

По словам ученых, дурно влияет на мозг не только газировка, но и соки.

"Согласно Национальной базе данных по питательным веществам США, кола содержит примерно 9 г сахара/100 г, а несладкий яблочный сок - около 10 г сахара/100 г. Хотя безалкогольные напитки не славятся своей пользой для здоровья, фруктовые соки часто рекламируются как здоровая альтернатива. Даже без добавления сахара 100% фруктовый сок содержит фруктозу с незначительным добавлением клетчатки. Вызывает беспокойство тот факт, что в среднем 100% фруктовый сок, предназначенный для детей, содержит больше дневной рекомендуемой нормы сахара на порцию 200 мл", - заключают авторы исследования.

Общество Здоровье

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