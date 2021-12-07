Решение Верховного Суда Российской Федерации от 27 сентября 2021 г.

Решение Верховного Суда

Решением Верховного Суда Российской Федерации от 27 сентября 2021 г. признан не действующим со дня вступления в законную силу решения суда пункт 20 Положения о военно-врачебной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2013 г. N 565, в части, предусматривающей полномочия военного комиссара муниципального образования (муниципальных образований) в случае невозможности вынесения медицинского заключения о годности гражданина к военной службе по состоянию здоровья в ходе освидетельствования гражданина на основании решения комиссии по постановке граждан на воинский учет, призывной комиссии, принятого по заключению врачей-специалистов, направлять в медицинскую организацию государственной или муниципальной систем здравоохранения на обследование в амбулаторных или стационарных условиях для уточнения диагноза заболевания.

Решение суда вступило в законную силу 2 ноября 2021 г.