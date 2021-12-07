Вторсырье станет обязательным условием тендеров на госзакупки

Закупать материалы для твердых и прорезиненных покрытий, урны и корзины для мусора, санитарно-гигиенические и бытовые бумажные изделия власти страны и регионов смогут только при условии, если они сделаны с использованием вторичных материальных ресурсов. Такие требования есть в проекте постановления правительства, размещенного для общественного обсуждения.

В описании товара для закупки государственные и муниципальные органы должны с марта 2022 года указывать, что им нужны изделия, в которых есть вторичное сырье (или компоненты его переработки) и которые сами подлежат повторному использованию или переработке, следует из документа. При формировании перечня были собраны предложения от региональных властей, сообщили в минприроды.

"Большинство из перечисленных товаров уже давно изготавливаются с применением вторичных ресурсов, вопрос в соотношении первичного и вторичного сырья в конечном товаре, - объясняет академический руководитель магистратуры менеджмент в ретейле НИУ ВШЭ Александр Лебедев. - Если будет оставлена норма о 100% вторичном сырье, то это может существенно повлиять на отрасль вплоть до необходимости технологического обновления". По его мнению, основная сложность может быть связана с длинным финансовым циклом госзакупок. Бизнесу же скорость оборота часто важнее доходности. Тем не менее такой шаг правительства может стать толчком для переработчиков, на продукцию которых появится дополнительный спрос.