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07.12.2021 01:56
Рубрика: Общество

Вторсырье станет обязательным условием тендеров на госзакупки

Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Федеральный выпуск № 277(8628)
Закупать материалы для твердых и прорезиненных покрытий, урны и корзины для мусора, санитарно-гигиенические и бытовые бумажные изделия власти страны и регионов смогут только при условии, если они сделаны с использованием вторичных материальных ресурсов. Такие требования есть в проекте постановления правительства, размещенного для общественного обсуждения.

В описании товара для закупки государственные и муниципальные органы должны с марта 2022 года указывать, что им нужны изделия, в которых есть вторичное сырье (или компоненты его переработки) и которые сами подлежат повторному использованию или переработке, следует из документа. При формировании перечня были собраны предложения от региональных властей, сообщили в минприроды.

Фото: Мария Девахина/ РИА Новости
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"Большинство из перечисленных товаров уже давно изготавливаются с применением вторичных ресурсов, вопрос в соотношении первичного и вторичного сырья в конечном товаре, - объясняет академический руководитель магистратуры менеджмент в ретейле НИУ ВШЭ Александр Лебедев. - Если будет оставлена норма о 100% вторичном сырье, то это может существенно повлиять на отрасль вплоть до необходимости технологического обновления". По его мнению, основная сложность может быть связана с длинным финансовым циклом госзакупок. Бизнесу же скорость оборота часто важнее доходности. Тем не менее такой шаг правительства может стать толчком для переработчиков, на продукцию которых появится дополнительный спрос.

Общество Экология Экономика Бизнес Правительство Минприроды

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