Вышел тизер первого сериала Данилы Козловского "Карамора"

Сервис START опубликовал кадры, фото со съёмок и тизер (строго 18+) сериала Данилы Козловского "Карамора".

Проект покажет альтернативную историю дореволюционной России. В центре сюжета - "вымышленные и реально существовавшие персонажи, определившие альтернативную судьбу Российской империи в начале ХХ века".

Главный герой - анархист по прозвищу Карамора. Он раскрывает существование могущественное тайной организации, состоящей из монархических домов и дворянских династий Старого света, чьи силы "далеко превосходят человеческие возможности, а их власть не знает границ". Потерявший в схватке возлюбленную и близких друзей, Карамора объявляет кукловодам войну.

Судя по ролику, в котором протагонист в исполнении самого Козловсокго (естественно!) эффектно устраивает расстрел из пулемёта под многострадальную песню Psycho Killer группы Talking Heads, нас ждёт ещё один залихватский экшн в пререволюционных декорациях.

В ролях также: Дарья Балабанова, Филипп Янковский, Андрей Смоляков, Александр Ильин-младший и другие.

Съёмки заняли полтора года. В сериале будет восемь эпизодов, премьера - в 2022 году.