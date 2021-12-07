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Вышел трейлер триллера "Смотри за меня" со слепой актрисой

Новости
    07.12.2021, 12:43
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ IFC Films Фото: youtube.com/ IFC Films
Фото: youtube.com/ IFC Films

На YouTube представлен трейлер триллера "Смотри за меня" (See for Me), главную роль в котором сыграла небинарная (т.е. не причисляющая себя к конкретному полу) актриса Скайлер Девенпорт. Скайлер, как и ее персонаж в ленте, слепая - 29-летняя артистка лишилась зрения после перенесенного инсульта.

Девенпорт играет бывшую спортсменку Софи, поселившуюся на время в пустом особняке. Куда вскоре в поисках наживы проникают беспринципные преступники. Но жиличка не теряется и дает им отпор с помощью созданного специально для незрячих и слабовидящих приложения See for Me, посредством которого жизнь инвалидам облегчают волонтеры.

Режиссер - Рэндолл Окита, до этого снявший несколько документалок и короткометражек. В других ролях - Ким Коутс (Тиг из "Сынов анархии"), Джессике Паркер Кеннеди (Нора из "Флэша"), Лора Вандеворт ("Рассказ служанки", "Пила 8"), Китон Каплан ("Сюрреалистическая недвижимость").

Релиз - 7 января.

Скайлер Девенпорт (настоящее имя - Кэтрин Ева) родилась в 1992-м в Висконсине и в первую очередь известна как актриса дубляжа и озвучки.

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