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07.12.2021 12:32
Рубрика: В мире

Заболевшим "омикроном" запретили покидать ЮАР

Текст: Александр Саможнев

Власти ЮАР запретили людям, инфицированным "омикроном", покидать страну. "Мы следуем рекомендациям ВОЗ и протоколам по охране здоровья от COVID-19. Ни одному инфицированному не разрешается покидать страну", - говорится в заявлении посольства в России.

По итогам экстренного заседания ВОЗ приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса как "вызывающий беспокойство". Штамм B.1.1.529 назван греческой буквой "омикрон". Ученые выясняют, насколько он заразен. Пока смертельных случаев от него не зафиксировано. "Омикрон" выявлен уже на всех континентах.

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В мире Африка ЮАР Пандемия коронавируса COVID-19

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