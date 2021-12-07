Захарова назвала спекуляцией сообщения об "эвакуации из Украины американцев"

Вашингтон осуществил "выброс фейкового мусора" через CNN о якобы возможности эвакуации граждан США из Украины, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, "страсти" по Украине" набирают обороты, возводя нездоровые фантазии о "российской агрессии" до уровня припадка. Телеканал CNN сообщает со ссылкой на источники о якобы изучении вопроса об эвакуации американцев из-за потенциальной угрозы "российского вторжения". "Знаем мы эти "источники CNN" - отметила дипломат.

Вместо этого Захарова предложила международным экспертам изучить в социальной сети TikTok ролик, выложенный военнослужащим 128-й отдельной горно- штурмовой бригады ВСУ в Донбассе. Автор видео целится через прицел ручного противотанкового гранатомета APILAS, разработанного во Франции, и производит выстрел.

Корреспондент-расследователь из Франции интересуется, как все это сосуществует со статусом Парижа в качестве гаранта минских соглашений, предполагающих исключительно мирное урегулирование конфликта на юго-востоке Украины.

Захарова напомнила, что информация о поставках партий APILAS ВСУ циркулировала еще в начале года со ссылкой на разведку ЛНР.