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07.12.2021 16:28
Рубрика: Власть

Законопроект о расширении полномочий полиции принят во втором чтении

Госдума на заседании во вторник, 7 декабря, приняла во втором, основном чтении законопроект о расширении полномочий полиции.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Он устанавливает в том числе перечень оснований, по которым полицейские смогут вскрывать автомобили. Это можно делать для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС, для задержания подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления и в ряде других случаев.

Поправки были внесены в Госдуму правительством в мае 2020 года. В декабре 2020-го их приняли в первом чтении. Во втором документ принят с рядом поправок. Так, одна из них касалась права полицейского применить огнестрельное оружие при попытке задерживаемого совершить действия, которые можно расценить как угрозу нападения.

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