Александр Рар: Надеюсь, что встреча Путина и Байдена послужит деэскалации

Александр Рар, немецкий политолог:

- Я думаю, что этот виртуальный саммит был очень полезным. Конечно, нам еще предстоит дождаться более конкретных заявлений по его итогам с обеих сторон, но надеюсь, что он действительно послужит деэскалации. Хотел бы напомнить, что перед прошлым саммитом Путина и Байдена в Женеве многие предсказывали, будто он ни к чему не приведет.

Кстати, таких заявлений гораздо больше звучало именно с американской стороны. Многие советовали Байдену не встречаться с Путиным, как до этого то же самое советовали Трампу. В США есть сильная партия "ястребов", которые не хотят разговаривать с Россией. Накануне и в Германии проамериканские, трансатлантические газеты написали, что "в случае войны у России нет шансов против НАТО" - это не дословные цитаты, но суть их такова. Подобных статей не было в западной прессе последние 80 лет, что очень тревожно.

Слава богу, они все же не типичны для Запада. Но надо понимать, что такие публикации исходят из американского истеблишмента, из американских мозговых центров, которые используют Украину как таран против России. При этом собственно украинской политикой они не интересуются. Однако американский президент все же несет ответственность за мировую стабильность. Поэтому Байден провел уже вторые переговоры с Путиным. И тот факт, что они затронули в том числе темы, которые к Украине никакого отношения не имеют, свидетельствует о том, что лидеры ищут хотя бы какие-то отдельные треки, направления, где можно конструктивно и прагматично поработать вместе и снизить накал страстей и конфронтацию.

Уверен, что они обсуждали и разоружение, и ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Последнее уже подтвердили в Белом доме. Иран - прекрасная площадка для взаимодействия. Я считаю, что это хороший сигнал. Как и то, что президенты общались около двух часов. Значит, это не был разговор угроз. Если бы один другому начал угрожать, то разговор столько бы не продлился. Можно надеяться, что у Москвы и Вашингтона есть конструктивная повестка, и она отрабатывается. А дальше посмотрим.