Аналитики назвали самые популярные соцсети в России

TikTok поднялся на третье место среди самых популярных соцсетей в России, обогнав "Одноклассники". Первое место занимает Instagram, второе - "ВКонтакте". К таким выводам пришли аналитики "МегаФона" (исследование есть у "РГ"), проанализировав мобильный интернет-трафик пользователей соцсетей в 2021 году.

За год совокупный объем мобильного интернет-трафика в соцсетях удвоился. На долю Instagram приходится 35,5% потребляемого трафика, далее следуют "ВКонтакте" и TikTok, занимающие 28% и 24% соответственно.

Самый высокий показатель прироста продемонстрировал TikTok - в 2021 году мобильный интернет-трафик на платформе увеличился более чем в два раза.

Самая активная аудитория у ВКонтакте - ежедневно ее посещают 73% пользователей соцсети. Instagram расположился на втором месте со среднесуточной аудиторией в 60%, TikTok - 35%.

По данным Mediascope, самой популярной социальной сетью в России стала "ВКонтакте". Хотя бы раз в месяц ее посещают 71,5 млн человек. На втором месте находится Instagram (60,7 млн пользователей), а на третьем - TikTok (40,6 млн). В пятерку также входят "Одноклассники" (39,5 млн) и Facebook (35,7 млн).