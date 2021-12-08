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08.12.2021 16:00
Рубрика: Общество

Астрономы наткнулись на "гигантскую ДНК" в далеком космосе

Текст: Денис Передельский
Неожиданное открытие совершила команда Национальной радиоастрономической обсерватории. При изучении джетов гигантской галактики Messier 87 (M87) астрономы обнаружили загадочную спиралевидную структуру, внешне очень похожую на структуру ДНК.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Исследование опубликовано в журнале Astrophysical Journal Letters, а коротко о нем рассказывается на сайте обсерватории. Открытие было совершено при помощи инструмента, известного как Очень большая решетка Карла Дж. Янски (VLA).

Астрономы изучали огромную струю космического материала, выброшенную из ядра гигантской эллиптической галактики Messier 87. Она расположена в 55 миллионах световых лет от Земли. В результате в галактическом джете была обнаружена спиралевидная структура.

"Создав высококачественные изображения VLA на нескольких различных длинах волн галактики M87, мы впервые смогли выявить трехмерную структуру магнитного поля в этом джете, - говорит руководитель исследования Алиса Пазетто из Национального автономного университета Мексики. - Материал в этой струе представляет собой двойную спираль, похожую на структуру ДНК".

Фото: CNSA/Our Space
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Сама галактика M87 в своем центре скрывает сверхмассивную черную дыру, которая примерно в 6,5 миллиарда раз превосходит по массе наше Солнце. Кстати, в 2019 году астрономам удалось получить ее изображение, причем оно стало первым прямым снимком черной дыры, когда-либо сделанным учеными.

"По прогнозам, вблизи этой черной дыры должны образовываться спиральные магнитные поля, - говорит соавтор работы Хосе М. Марти из Университета Валенсии. - Считается, что они должны играть очень важную роль в преобразовании материала в узкую струю. Однако мы не ожидали обнаружить столь мощное спиральное магнитное поле, простирающееся так далеко".

Длина спирального джета, по оценкам ученых, составляет примерно 3300 световых лет. Она превосходит все параметры, предсказанные ранее космологическими моделями для подобных объектов. "Космическую ДНК" еще предстоит детально изучить. До сих пор предполагалось, что магнитное поле должно ослабевать по мере удаления от черной дыры.

Однако в данном случае оно остается достаточно мощным на большом протяжении. Авторы работы считают, что нестабильность потока материала внутри струи может сделать магнитное поле более упорядоченным на тех расстояниях, которые были зафиксированы при помощи инструмента VLA. Выдвинутая гипотеза гласит, что подобная нестабильность создает области более высокого давления, которые, в свою очередь, сжимают силовые линии магнитного поля.

Фото: iStock
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Это взаимодействие, вероятно, и создает структуру двойной спирали, удивительно похожую на структуру ДНК. Астрономы также предполагают, что подобные явления могут происходить и в других галактиках, в аналогичных джетах по всей Вселенной. Вряд ли галактика M87 является уникальной в этом отношении. Но она пока первая, в которой был замечен спиральный джет.

"M87 находится относительно близко к нам, и ее реактивная мощь делает эту галактику отличной целью для изучения, - резюмирует астроном Хосе Л. Гомес из исследовательского центра IAA-CSIC в Гранаде, Испания. - Подсказки, которые она нам дает, могут помочь лучше изучить это очень важное явление, которое, видимо, должно встречаться повсеместно во Вселенной".

Общество Наука Общество Космос

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