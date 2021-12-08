Байден принял отказ уроженки СССР от выдвижения на пост в минфине США

Президент США Джо Байден удовлетворил просьбу Сауле Омаровой, уроженки СССР и выпускницы МГУ, о снятии ее кандидатуры с выдвижения на должность руководителя управления валютного контроля американского Минфина. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

В заявлении уточняется, что Омарова отказалась от выдвижения, потому что посчитала это нецелесообразным.

Байден выдвинул Омарову на должность в Минфине в начале ноября. После этого 55-летний экономист подверглась жесткой критике со стороны республиканцев на слушаниях в банковском комитете верхней палаты Конгресса США. Они попытались уличить ее в приверженности идеям коммунизма. Пятеро демократов в том же комитете отказались поддержать Омарову из-за опасений относительно курса, который она может выбрать после назначения, о чем и уведомили Белый дом.

Омарова родилась в 1966 году в Казахской ССР. По окончании МГУ в 1989 году она осталась работать в вузе, а в 1991 году по программе обмена отправилась в Висконсинский университет. После распада Советского Союза Омарова продолжила жить в США, получила докторскую степень по политологии, стала профессором Корнеллского университета.