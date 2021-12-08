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08.12.2021 20:10
Рубрика: В мире

Байден: США и союзники намерены обсудить с РФ ее опасения касательно НАТО

Текст: Диана Ковалева

В скором времени может быть объявлено о проведении встречи на высоком уровне с участием представителей стран НАТО и России для обсуждения обеспокоенности РФ относительно альянса. Об этом заявил президент США Джо Байден.

Фото: Carolyn Kaster/AP
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"Позитивная новость заключается в том, что до сих пор наши команды поддерживали постоянный контакт. Мы надеемся, что к пятнице сможем объявить о проведении встреч на высоком уровне… чтобы обсудить будущее по поводу опасений России относительно НАТО… а также того, сможем ли мы достичь каких-то договоренностей, касающихся снижения напряженности на восточном фланге", - заявил хозяин Белого дома журналистам.

По его словам, в планируемой встрече могут принять участие "минимум четыре" крупных союзника США по НАТО.

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