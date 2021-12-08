Банки оценили бессрочный механизм кредитных каникул с потребзаймами

В Ассоциации российских банков прокомментировали бессрочный механизм кредитных каникул для россиян с потребзаймами. Главное, чтобы в итоге добросовестные клиенты не начали оплачивать ссуды должников, отметили там.

Как сообщил председатель правления АРБ Олег Скворцов "РГ", "эта тема назрела, но необходимо комплексное решение, которое не создаст для банков значительных дополнительных расходов".

По словам Скворцова, главное, чтобы ен получилось так, что в конечном итоге банк переложит недополученные проценты на стоимость кредитов добросовестных клиентов, которым придется "оплачивать" каникулы проблемных клиентов.

Как ранее сообщали "Известия", заемщик, имеющий потребкредит на срок не менее двух лет и попавший в тяжелую жизненную ситуацию, сможет обратиться в банк для получения отсрочки платежей на три месяца, это предусмотрено поправками к закону "О потребкредите…", которые разработала рабочая группа экспертного совета по защите прав потребителей финуслуг при ЦБ, пишет издание. Главное нововведение - бессрочность механизма кредитных каникул для заемщиков с потребссудами. Кроме того, в отношении потребкредитов претендовать на льготу могут заемщики с кредитами на срок не менее двух лет, которые оказались в трудной жизненной ситуации, не находятся в процедуре банкротства и не обращались за льготой ранее. Важное изменение, которое представлено в законопроекте, - подать заявку на получение льготы через портал "Госуслуги". В текущей редакции в случае, если заемщик не может лично посетить кредитную организацию, он может направить заявление по почте заказным письмом.