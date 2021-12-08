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08.12.2021 16:05
Рубрика: В мире

Бельгийские власти не могут справиться с очередной волной мигрантов

Текст: Иван Сысоев

Ежедневно сотни приехавших в Бельгию мигрантов обивают пороги миграционных служб, чтобы получить право на пребывание в стране. Пока документы не получены, им приходится ночевать под открытым небом - все центры размещения переполнены. Из-за огромных очередей принято решение пропускать вперед женщин и детей. На мужчин же времени часто не остается, и их участь - замерзать на холодных улицах.
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Ситуация резко ухудшилась в последние недели после очередного витка увеличения потока мигрантов, наложившегося на прошедшие в Бельгии наводнения, жертвам которых властям королевства также пришлось искать временное убежище. "Кризис разрастается, - отмечают в миграционной службе. - Мы пытаемся найти для мигрантов хоть какую-нибудь крышу над головой и кровать. Скоро должно появиться 300 новых мест, но этого явно недостаточно".

Оказать поддержку беженцам пытаются и волонтеры, раздающие в очередях горячие напитки и помогающие получившим переохлаждение.

Чтобы хоть как-то разрядить ситуацию, городские власти Брюсселя арендовали у частных гостиниц 100 койко-мест для размещения мигрантов. Мэр Брюсселя Филипп Клоз объяснил, что забота о беженцах не входит в компетенцию муниципальных властей, но "нельзя же оставлять людей ночевать на улице зимой". Брюссельский градоначальник утверждает, что мэрия вынуждена выполнять работу федерального правительства, которое пока не может найти конкретного решения преодоления кризиса.

В мире Европа Бельгия Беженцы в Европе

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