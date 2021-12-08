Беспилотные технологии в авиации обсудят на отраслевом форуме

Беспилотные летательные аппараты скоро получат наибольшее распространение в лесном комплексе и сельском хозяйстве, считают эксперты. Перспективы внедрения современных технологий в России и нормативное регулирование нового рынка они обсудят на форуме AERONEXT 2021 9 декабря в Москве.

Сегодня уже многие предприятия начали использовать беспилотные летательные аппараты. На основе полученного опыта они формулирует требования к подрядчикам и результатам оказания услуг. Особый интерес вызывает беспилотной аэрологистика, запрос на которую устойчиво растет во всем мире. Перспективы роста индустрии беспилотной доставки грузов стимулируют определяют развитие электронной коммерции, запрос общества на бесконтактное взаимодействие, стратегические планы по повышению транспортной доступности удаленных частей страны.

Но для развития нового сектора нужно правовое регулирование. В России разработан механизм экспериментальных правовых режимов, так называемых "цифровых песочниц". Он дает возможность формирования качественного регулирования применения беспилотных авиационных систем.

На площадке форума крупные игроки российского рынка грузоперевозок и электронной коммерции поделятся своим мнением о возможностях применения беспилотников. Предприятия - разработчики беспилотных аппаратов расскажут о своих планах в этом направлении.

Участники форума проанализируют опыт первых проектов по использованию беспилотников и расскажут о предложениях по изменению законодательства.

Форум пройдет 9 декабря 2021 г. по адресу: г. Москва, Ленинградский пр., 37 к. 9 конференц-зал "Петровский" отеля "Аэростар". Участие возможно также в онлайн-формате.