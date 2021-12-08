Благодаря генетическим технологиям россияне будут реже болеть

Генетические технологии помогут прогнозировать и предотвращать развитие заболеваний у здоровых людей. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, выступая на конгрессе молодых ученых "Год науки и технологий - 2021".

"С развитием технологий и расширением наших знаний мы сегодня движемся от медицины диагностики и лечения к превентивной медицине", - сказал он.

Министр также сообщил, что со следующего года в России запустят новую генетическую тест-систему, с помощью которой можно будет прогнозировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Она разработана в Национальном медицинском исследовательском центре терапии и профилактической медицины.

Кроме того, напомнил Мурашко, на основе генетических технологий сегодня создают многие лекарства. Например, российская вакцина "Спутник V" основана на генетически измененных векторах аденовируса. Платформенное решение, которое использовалось при ее создании, сегодня применяется при производстве еще ряда новых вакцин от других инфекций. Очередной препарат готовят к клиническим исследованиям, подчеркнул министр, но не уточнил какой.

Мурашко также анонсировал создание в России научного центра высокоточного редактирования и генетических технологий для биомедицины.