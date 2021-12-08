Боевой потенциал ОДКБ будет укрепляться в Таджикистане

Военная инфраструктура на территории Таджикистана будет совершенствоваться, а военные стран ОДКБ будут совершенствовать коллективный боевой потенциал. Об этом заявил сегодня на заседании Военного комитета ОДКБ начальник Генштаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями о состоянии военно-политической обстановки в регионах коллективной безопасности. Подтверждено единое понимание генеральными штабами вооружённых сил стран ОДКБ характера вызовов и угроз военной безопасности. Договорились координировать совместные действия по их нейтрализации и совершенствовать военный потенциал ОДКБ… Рассмотрены приоритетные направления деятельности ОДКБ в военной сфере на период председательства Республики Армения в Организации в следующем году. Отданы поручения по их реализации", - сказал Валерий Герасимов.

Несмотря на то, что заседание прошло в режиме видеоконференции и военные не могли пообщаться друг с другом лично, значение мероприятия огромно. Члены Военного комитета по вопросам развития сотрудничества государств - членов ОДКБ обсудили вызовы и угрозы военной безопасности в Восточно-Европейском, Кавказском и Центрально-Азиатском регионах. Также были определены приоритеты коалиционного военного строительства.

Кроме того, по словам начальника российского Генштаба, определён порядок работы "по привлечению миротворческого потенциала ОДКБ к миротворческой деятельности Организации Объединённых Наций, в том числе по подготовке военных наблюдателей и офицеров штабов для участия в миротворческих операциях".

"Определили направления дальнейшей работы по совершенствованию объектов военной инфраструктуры на территории Республики Таджикистан в интересах развёртывания коалиционных группировок коллективных сил ОДКБ", - сказал Герасимов, подводя итоги мероприятия.

В заседании приняли участие начальники генеральных штабов вооруженных сил Армении, Республики Беларусь, Казахстана, Кыргызской Республики, Республики Таджикистана, начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров и заместитель Генерального секретаря ОДКБ Тахир Хайрулоев.