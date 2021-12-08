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08.12.2021 06:57
Рубрика: Общество

Британский врач назвал важный симптом "омикрон"-штамма у детей

Текст: Тимур Алимов

Помимо головной боли, потери аппетита и усталости отличительной особенностью заражения "омикрон"-штаммом у детей является необычная сыпь. Об этом в эфире телеканала Sky News рассказал врач общей практики Дэвид Ллойд.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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- Разница в проявлениях болезни у взрослых и несовершеннолетних становится все более очевидной. Родители должны обращать внимание на появление высыпаний у детей при первых признаках заражения, - рассказал доктор.

Ллойд отметил, что сыпь и раньше появлялась у заболевших COVID-19, но в единичных случаях. Теперь же она встречается у 15 процентов детей с подтвержденным диагнозом.

- Этот симптом становится таким же важным, как и те, что считаются стандартными. Появляются все новые данные об "омикроне". Есть надежда, что он не так смертоносен, как "дельта", но уже известно, что этот вариант распространяется очень стремительно. Успокаиваться рано, - отметил Ллойд.

Напомним, медики выделяют три основных симптома COVID-19 - сухой кашель, высокая температура и потеря обоняния и вкуса. Однако, у многих заболевших наблюдались и другие признаки. Эксперты ВОЗ заявляли, что на данный момент отсутствуют данные, позволяющие выявить отличия симптомов штамма "омикрон" от других вариантов SARS-CoV-2.

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