Британский врач назвал важный симптом "омикрон"-штамма у детей

“Up to 15 percent of the Omicron children are getting a rash.”



GP Dr David Lloyd says there are some differences in the symptoms of children with the Omicron variant when compared to adults.



Get live #COVID updates: https://t.co/cpvhyGBvN5 pic.twitter.com/pILeOegwPI — Sky News (@SkyNews) December 7, 2021

Помимо головной боли, потери аппетита и усталости отличительной особенностью заражения "омикрон"-штаммом у детей является необычная сыпь. Об этом в эфире телеканала Sky News рассказал врач общей практики Дэвид Ллойд.

- Разница в проявлениях болезни у взрослых и несовершеннолетних становится все более очевидной. Родители должны обращать внимание на появление высыпаний у детей при первых признаках заражения, - рассказал доктор.

Ллойд отметил, что сыпь и раньше появлялась у заболевших COVID-19, но в единичных случаях. Теперь же она встречается у 15 процентов детей с подтвержденным диагнозом.

- Этот симптом становится таким же важным, как и те, что считаются стандартными. Появляются все новые данные об "омикроне". Есть надежда, что он не так смертоносен, как "дельта", но уже известно, что этот вариант распространяется очень стремительно. Успокаиваться рано, - отметил Ллойд.

Напомним, медики выделяют три основных симптома COVID-19 - сухой кашель, высокая температура и потеря обоняния и вкуса. Однако, у многих заболевших наблюдались и другие признаки. Эксперты ВОЗ заявляли, что на данный момент отсутствуют данные, позволяющие выявить отличия симптомов штамма "омикрон" от других вариантов SARS-CoV-2.