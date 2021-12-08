Число погибших в ДТП детей за пять лет снизилось более чем на четверть

За пять лет число погибших в авариях детей сократилось на 27%. Об этом сообщил врио заместителя начальника Госавтоинспекции МВД России Андрей Горяинов.

Только за текущий год количество ДТП, произошедших из-за неосторожности детей, удалось сократить на 9,5%. Количество пострадавших в них детей снизилось почти на 10% и более чем на 6,5% стало меньше погибших. Во многом это достигнуто благодаря работе центров профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Сейчас они есть в каждом регионе. И не в единственном числе.

Такие центры по поручению президента были развернуты в 2016 году Госавтоинспекцией МВД России совместно с Российским союзом автостраховщиков при содействии министерства просвещения и экспертного центра "Движение без опасности".

Яркий элемент этого проекта - мобильные автогородки с фирменным названием "Лаборатория безопасности", оснащенные специализированным оборудованием, которое позволяет моделировать дорожные ситуации и эффективно обучать детей безопасному поведению на дорогах. Оранжевые автобусы выезжают в любой населенный пункт России.

Но чтобы продолжить проект, требуется поручение Госсовета. По словам президента РСА, уже подготовлены предложения, и если Госсовет примет решение о продолжении программы, то страховщики, безусловно, внесут свой вклад. Пять лет назад они выделили на это дело миллиард рублей. И если так пойдет дело, то через пять лет мы сможем объявить о нулевой дорожной смертности, хотя бы детской, отметил Игорь Юргенс.