Вопрос читателям: как не попасть на удочку мошенников перед Новым годом

Центробанк России разработал предложения по увеличению возврата гражданам похищенных через банки денег. Сейчас это меньше восьми процентов от украденного. Согласно исследованиям, в прошлом году мошенники похищали у россиян в среднем по 13,9 тысячи рублей за один раз. Мы поинтересовались у наших читателей: часто вы в своей жизни сталкивались с мошенниками?

Саида Раджабова, учитель иностранного языка, Махачкала:

- Мне пришло сообщение, что моя банковская карта заблокирована. Хорошо, что в это время пришел с работы сын-программист. Он сразу вычислил, что это мошенники. Карта оказалась не заблокирована, а я теперь делюсь опытом общения с мошенниками с коллегами, чтобы и они не попались на эту удочку.

Наталья Иванова, домохозяйка, Минск:

- Однажды чуть не попалась на уловку жуликов. Разместила информацию о товаре на площадке для бесплатных объявлений, и сразу пришло сообщение якобы от покупателя. Но не на самом сервисе, а в мессенджере на телефоне. Мол, вот ссылка на предоплату, и чтобы получить деньги, нужно только ввести номер своей карточки. Казалось бы, быстрая сделка. Только вот ссылка вела на поддельную страницу. К счастью, как раз перед этим мне попалось на глаза сообщение службы поддержки сервиса о том, какие схемы используют мошенники.

Игорь Скалецкий, инженер-наладчик, Сальск Ростовской области:

- Интернет-мошенники "оценили" меня два года назад. Вначале пытались применить классическую схему "звонок из службы безопасности банка". Затем решили оформить на меня кредит. Но самый вопиющий случай произошел в декабре прошлого года. У меня перестал читаться магнитный чип, и я зашел в банк. Когда общался со специалистом, мне позвонили и представились "работником службы безопасности данного банка". Я перевел гаджет на громкую связь, и мошенник, ни в чем не сомневаясь, попытался обмануть настоящего менеджера, а когда понял, что провалился, - обругал нас нецензурно. На мой вопрос, а где ваша служба безопасности, клерк лишь развел руками.

Геннадий Сугако, завкабинетом экономики Минского государственного дворца детей и молодежи:

- Было уже несколько раз. Однажды, например, позвонили с незнакомого номера, представились сотрудниками милиции и сказали, что я утерял банковскую карточку. Спросили мои паспортные данные. Я быстренько проверил кошелек - оказалось, что карточка на месте. Так что обмануть меня не удалось - сразу завершил разговор. К слову, мы и детей сегодня учим не поддаваться на такие провокации. На факультативе "Основы финансовой грамотности" для 8-9-х классов даже тема отдельная есть про мошенничество и его виды.

Иван Ромашенко, предприниматель, Зеленоградск Калининградской области:

- Мне регулярно звонят мошенники. Чаще всего я просто бросаю трубку. Но иногда вступаю в "переговоры": да, это я перевел двадцать пять тысяч рублей Ивану Никифоровичу во Владивосток. Реагируют по-разному, кто-то начинает смеяться, кто-то грубит. Это здорово, что Центробанк предлагает защитить сбережения россиян от мошенников. Но меня больше волнует вопрос, как убрать мой телефон из базы контактов, которой пользуются дельцы.

Полина Гардевич, студентка факультета журналистики БГУ:

- В основном это были звонки в "Вайбере", которые на экране отображались так, словно звонят из банка. Но представители банков неоднократно предупреждали, что не пользуются этим приложением для связи с клиентами, поэтому я просто не отвечала.