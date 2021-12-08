Что говорят западные эксперты и политики о разговоре Путина и Байдена

lesechos.fr

- Белый дом строит дипломатический ответ со своими европейскими союзниками и оценивает возможность придать вес американской дипломатии. Цель Белого дома - "подтвердить поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины" - в последние дни подробно обсуждалась с европейскими союзниками… Американская поддержка - это возможность для Белого дома придать некоторый вес своей дипломатии с европейскими союзниками после хаотичного, нескоординированного вывода из Афганистана и странного контракта насчет поставок подводных лодок в Австралию. Вашингтон также готовится провести "Саммит за демократию" в четверг и пятницу, идея и факт проведения которого подверглись некоторой критике.

tagesschau.de

Марко Оверхаус, немецкий политический аналитик:

- Насколько США поддерживают Украину? Говоря о риторике, можно зайти очень далеко, если учесть, что Украина не является государством НАТО, и у Альянса нет официальных обязательств по оказанию помощи Украине. Конкретно, что означает эта поддержка, еще не разъяснено, администрация Байдена по-прежнему ведет себя сдержанно, конечно, чтобы не подливать масла в огонь. Часто говорят о возможных дальнейших экономических санкциях, расширении военного присутствия НАТО (в восточноевропейских странах) и углублении партнерства в сфере безопасности с Украиной. Но конкретной информации об этом пока нет. Заявление Байдена нельзя принимать как должное. В сфере безопасности это очень четкое обязательство… Границы между членами НАТО и Украиной, не являющейся членом Альянса, становятся все более плавными. Укрепляются отношения в сфере безопасности, и заявления о поддержке Украины со стороны стран НАТО формулируются более четко. Но Украине еще далеко до членства в НАТО. Эскалация не в интересах Байдена, и уж тем более война между НАТО и Россией. Повестка дня Байдена в первую очередь определяется проблемами внутри страны. Такие цели, как создание инфраструктуры, социальный пакет, обеспечение и повышение благосостояния среднего класса, будут подвергаться еще большему риску, если разразится война в Восточной Европе, в которую также могут быть вовлечены США.

Guardian

- Национальный комитет Республиканской партии раскритиковал внешнеполитическую повестку дня Джо Байдена после виртуального саммита президента США с Владимиром Путиным во вторник утром. "Слабое руководство Байдена на международной арене придало смелости нашим противников и пошатнуло доверие наших союзников", - заявила председатель комитета Ронна МакДэниел. Сегодняшняя встреча подчеркивает, что слабое мировое лидерство Байдена, бедствие в Афганистане и провал на нашей границе (с Мексикой) являются символами его устаревшей повестки дня в Америке.

Associated Press

- В Вашингтоне республиканцы рассматривают этот момент как ключевое испытание лидерства Байдена на мировой арене. Байден поклялся как кандидат в президенты восстановить лидерство Америки после того, как президент Дональд Трамп сделал упор на внешнюю политику - "Америка прежде всего". Но республиканцы говорят, что он не смог замедлить продвижение Ирана к ядерной программе и что администрация Байдена слишком мало сделала для противодействия автократическим лидерам.

Трамп, который проявлял необычайное почтение к Путину во время своего президентства, заявил в понедельник в интервью Newsmax, что разговор Байдена и Путина не будет "честным матчем", назвав его равносильным поединку между шестикратным обладателем Суперкубка по американскому футболу "Патриотами Новой Англии" и футбольной командой средней школы.

NBC News

- Противостояние на украинской границе может стать для Байдена самым большим испытанием во внешней политике со времен хаотичного вывода войск США из Афганистана в августе, который привел к восстановлению контроля над страной талибами (группировка запрещена в РФ - прим. "РГ"). Байден подвергался критике со стороны как демократов, так и республиканцев за то, как он руководил военными операциями США в Афганистане, и впоследствии его рейтинги одобрения снизились.