Что изменится в оформлении больничного с 1 января

В 2022 году изменится форма листка нетрудоспособности, порядок начисления выплаты по нему, ее максимальный и минимальный размер, а также правила взаимодействия Фонда социального страхования с работодателями.

1. Все больничные будут электронными

Сегодня гражданам доступны как бумажные, так и электронные листки нетрудоспособности. С 2022 года электронный больничный станет обязательным, и выбирать между ним и бумажным пациенту больше не придется. Врачи будут подписывать документ электронной подписью и размещать в информсистеме Фонда социального страхования. По требованию врач предоставит выписку с номером цифрового бюллетеня. Сегодня электронные больничные выдают практически все медорганизации (свыше 11 тысяч), всего таких листков нетрудоспособности уже оформлено более 100 млн.

2. Выплаты по больничному будут начисляться проактивно

Уже сейчас пособие по временной нетрудоспособности напрямую переводит Фонд социального страхования без отвлечения средств работодателя. Пока работнику приходится уведомлять руководителя о том, что он заболел, с какого числа у него открыт и закрыт лист нетрудоспособности. В 2022 году человеку не придется доказывать, что он остался дома по уважительной причине, если к нему приходил врач. Информация об этом из поликлиники поступит в Фонд социального страхования, который проинформирует работодателя.

С 1 января все работодатели должны быть подключены к системе электронного документооборота Фонда социального страхования, пояснили в минтруде. Через нее фонд сообщит работодателю об открытии, продлении или закрытии электронного листка нетрудоспособности заболевшему работнику, при необходимости - запросит недостающие данные для назначения ему пособия: например, сумму заработка или стаж. Сведения могут также уточняться в Пенсионном фонде, Федеральной налоговой службе и других госорганах с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

3. Единовременную выплату по беременности и родам будут начислять без заявлений

Сейчас, чтобы получить единовременное пособие, например, при рождении ребенка, необходимо написать заявление. С 1 января женщинам, которые оформили больничный по беременности и родам, его предоставлять не потребуется. Фонд социального страхования переведет деньги автоматически, сведения он получит от медорганизации, информацию о рождении ребенка - из информсистемы органов ЗАГС.

4. Увеличится максимальный размер пособия по больничному

Максимальный размер пособия по больничному в 2022 году составит 2572 рубля 60 копеек в день или около 80 тысяч рублей в месяц. Размер выплаты напрямую зависит от среднего заработка за последние два года. В размере 100% от среднего заработка больничный оплачивается, если есть страховой стаж не менее 8 лет. В размере 80% среднего заработка выплата начисляется при страховом стаже от 5 до 8 лет и в размере 60% - при страховом стаже до 5 лет. С 1 сентября в максимальном размере независимо от страхового стажа работника оплачиваются больничные по уходу за детьми до 8 лет включительно.

Между тем

Правила оплаты больничных за 2021 год в следующем году не изменятся

В минтруде обратили внимание, что выплаты по бумажным больничным, выданным в конце декабря 2021 года, будут начисляться в 2022 году по старым правилам. Работодателям нужно будет самим проинформировать Фонд социального страхования о закрытии листка нетрудоспособности у работника.

Как рассказали "РГ" в самом фонде, в период пандемии россияне стали чаще брать больничный. "В 2020 и 2021 годах выдано значительно больше листков нетрудоспособности, особенный прирост выявлен по листкам нетрудоспособности, выданным в связи с карантином", - уточнили в ведомстве. Ранее правительство дополнительно направило Фонду социального страхования свыше 53,5 млрд рублей на оплату больничных.