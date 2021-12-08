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Рубрика: Экономика

Что надо знать о займах "до зарплаты"

Текст: Анастасия Алексеевских
Российская газета - Неделя № 279(8630)
Проценты по микрозаймам планируют сократить. Сейчас максимальная процентная ставка установлена на уровне 1% в день, а депутаты предлагают сделать ее 0,8%. Что надо знать о займах "до зарплаты" - выясняла "РГ".
Для новых клиентов МФО иногда устраивают "акции". Фото: РИА Новости Для новых клиентов МФО иногда устраивают "акции". Фото: РИА Новости
Для новых клиентов МФО иногда устраивают "акции". Фото: РИА Новости

Черные проценты

Под маской микрофинансистов, выдающих займы, могут прятаться аферисты. Основная опасность, которая подстерегает встретившихся с такими мошенниками граждан, - серьезно увязнуть в долгах.

Фото: iStock
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Нелегалы не соблюдают законодательные ограничения по начислению процентов, которые установлены для микрофинансовых организаций (МФО). По закону предельный размер долга перед МФО ограничен и не может превышать суммы самого займа в полтора раза, даже если просрочить выплату. А у черных кредиторов одолженные несколько тысяч могут вырасти для незадачливого клиента в огромную сумму. А еще мошенники нередко пользуются услугами черных коллекторов для выбивания долгов в буквальном смысле.

Без денег и без квартиры

Впрочем, до выдачи финансов в подозрительных конторах дело может и не дойти. Бывает, что мошеннические сайты просят заплатить комиссию "за выдачу", а денег клиент не получает. Есть и другая распространенная схема: злоумышленники создают поддельный сайт по выдаче денег, собирают и воруют личные данные граждан, но никаких средств им не переводят. Вместо этого они оформляют на их имя займы в легальных МФО, финансы кладут себе в карман, а человек остается с долгами и без денег.

С нелегалами можно остаться даже без жилья. У аферистов есть такая уловка - они предлагают своим жертвам в обмен на деньги подписать договор купли-продажи или дарения квартиры. Это дает им право продажи имущества без ведома клиента, даже если он допустит небольшую просрочку.

"Микрофинансовые организации имеют право выдавать займы только под залог нежилой недвижимости. Брать в залог квартиры им запрещено законом", - обращает внимание заместитель начальника Главного управления Банка России по ЦФО Ирина Тимоничева.

Как уберечься от нелегалов

"Самое надежное решение: перед оформлением микрозайма надо найти компанию на сайте Банка России в разделе "Проверить финансовую организацию", - рекомендует Тимоничева. Если организации там не обнаружено, лучше поберечь свои нервы и деньги и поискать другого кредитора.

И переплата в придачу

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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Впрочем, сюрпризы могут подстерегать граждан и в легальных МФО. Для новых клиентов некоторые МФО устраивают акции - первый заем "без процентов". Обратите внимание на дополнительные условия. Бесплатным может быть только определенный срок, скажем семь дней. За более длительный заем придется платить.

Микрозаймы выдаются быстро, поэтому стоят дорого, даже если вам обещают "выгодные условия". Ставки указываются часто в процентах в день, а не в годовых - как в банках. Это в разы больше банковских ставок. Переплачивать имеет смысл, если деньги нужны срочно, в банке их не дают, а вы сможете вернуть деньги в срок.

Экономика Финансы Долги и кредиты Рынок кредитования

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