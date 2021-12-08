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08.12.2021 10:00
Рубрика: Культура

Что нужно знать о новом фильме о Принцессе Диане "Спенсер"

Текст: Сусанна Альперина
В четверг, 9 декабря, в российский прокат выходит фильм Пабло Ларраина "Спенсер". В первом же титре картины сказано, что это - сказка, основанная на реальных событиях. В сказке должна быть принцесса, и героиня этой - Диана, Принцесса Уэльская. Но показана не обычная история, как девушка знакомится с принцем (в данном случае с Чарльзом), и, полна романтических надежд, входит в королевскую семью. А тот эпизод семейной жизни, когда Принцессу уже разлюбили. А тут как раз наступило Рождество, волшебный праздник, вся семья собирается по традиции провести три показательно-счастливых дня. Но беда в том, что чуда не предвидится... И Принцесса это знает очень хорошо.

Фильм и в России выходит в преддверии Рождества, и смотреть его стоит потому, что он подскажет, как праздновать. Согласно скучным надоевшим ритуалам, притворяясь, или же открывая для себя и других что-то новое и настоящее. Мы же, в свою очередь, подскажем интересные факты о ленте "Спенсер", которые не помешает знать и перед просмотром, и после.

1. Кто были первые зрители фильма? 

Мировая премьера фильма "Спенсер" состоялась в конкурсной программе Венецианского кинофестиваля этого года. Картина стала участником и многих других престижных международных киносмотров, в том числе в Торонто и Лондоне.

2. Чем известен режиссер фильма "Спенсер"? 

Режиссёр Пабло Ларраин ранее снимал фильмы "Джеки" - о Жаклин Кеннеди, "Неруда" - о Пабло Неруде, сериала "История Лизи" по Стивену Кингу и другие картины. Он пояснил, почему выбрал Кристен Стюарт на роль Принцессы Дианы: "Кристен может быть очень разной, она может быть очень таинственной и очень хрупкой, а в конечном итоге очень сильной, и это то, что нам нужно".

3. Понравилась ли картина кинокритикам? 

Фото: kinopoisk.ru
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После Венецианского фестиваля, лента, которую ждали, пожалуй, больше всех, получила и восторженные, и критические отзывы. Но многие кинокритики ведущих мировых изданий отмечают, что за роль Дианы Кристин Стюарт может получить "Оскар". А ранее работу Кристен в драме "Спенсер" отметили на одном из самых значимых кинофестивалей США - в Палм-Спрингс. Директор фестиваля сообщил о решении присудить актрисе за эту роль почётную награду Spotlight за эту роль.

4. Откуда в картине красивые наряды Дианы?

Над гардеробом Принцессы работала художник по костюмам, обладательница "Оскара", Жаклин Дюрран. Почти все наряды, в которых Кристен Стюарт появляется на экране - Диана надевала в реальной жизни.

5. Какая команда работала над фильмом?

Сценарий фильма написан Стивеном Найтом, знакомым по сериалу "Острые козырьки" Композитор фильма - Джонатан Ричард Гай Гринвуд - британский музыкант, соло-гитарист группы Radiohead, постоянный автор музыки к фильмам Пола Томаса Андерсона и Линн Рэмси. Одна композиция из саундтрека к фильму "Спенсер" получила название Crucifix, то есть "Распятие".

6. Кто еще снимался в картине?

Джек Фартинг ("Полдарк") - Его Королевское Высочество принц Уэльский; Тимоти Сполл ("Уильям Тёрнер") - майор Алистер Грегори; Шон Харрис ("Легенда о Зеленом Рыцаре") - Даррен Макгрэйди, королевский шеф-повар; Салли Хокинс ("Форма воды") - королевский костюмер Мэгги. В роли английской королевы - Лоре Стефанек ("Новый папа").

7. Как выглядит фильм на фоне других про Принцессу Диану? 

Фото: AP Photo/hoto by Charles Sykes/Invision
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О Принцессе Уэльской снимали множество картин, как художественных, так и документальных. Перед премьерой фильма "Спенсер" наиболее часто вспоминают сериал "Корона", где по сюжету также появляется Принцесса Диана (ее играет Эмма Коррин). Известен фильм "Диана. История любви" 2013 года, где главную роль сыграла Наоми Уотс. Фильм "Спенсер" отличается от других тем, что не пытается воссоздать реальную биографию героини, но рассказывает притчу, главная тема которой, что у каждого человека - два лица. Одно - настоящее, а другое - для окружающих его людей. Это проговаривает в картине Принц Чарльз. Диана выбирает быть настоящей, что раздражает большинство ее близких - членов королевской семьи, но вызывает восхищение и любовь многих людей во всем мире.

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