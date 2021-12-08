ЦИК официально завершил избирательную кампанию

Центризбирком в среду подвел финансовые итоги выборов депутатов Госдумы восьмого созыва и таким образом завершил эту большую кампанию. Зампред комиссии Николай Булаев оценил прошедшие выборы как самые трудные за последние годы. При этом кампания прошла открыто, на высоком технологическом уровне, с минимальным количеством нарушений и отказов в регистрации.

Согласно итоговому финансовому отчету, всего на избирательную кампанию из бюджета было потрачено более 18,6 млрд рублей. Расходы собственно ЦИК РФ составили 72,8 млн рублей, избирательных комиссий в субъектах Федерации - 18,4 млрд рублей, федеральных органов исполнительной власти - 131 млн рублей. Ранее в Центризбиркоме сообщили, что на нужды кампании выделено из федерального бюджета свыше 21,4 миллиарда рублей. Таким образом, остаток составил 2,7 млрд рублей. Теперь отчет, как того требует законодательство, поступит в Совет Федерации и Госдуму, и выборы официально завершатся.

По итогам проделанной работы в ЦИК сделали несколько выводов о ходе выборов в нижнюю палату парламента и совмещенных с ними голосований. "Эта кампания была самой сложной и напряженной за последние годы не только по объему избирательных кампаний, которые мы проводили, но свои коррективы внесла и сложная эпидемиологическая ситуация, с которой мы только учимся жить", - отметил Николай Булаев. Тем не менее прошедшие выборы прошли на высоком конкурентном уровне, подчеркнул он. Если сравнивать с думской кампанией 2016 года, то общее число попавших в бюллетени партий не изменилось - их было 14. Однако пять лет назад в России действовало 74 партии, сейчас их было 32, таким образом процент активных политических сил вырос. При этом процент отказов в регистрации кандидатов по спискам снизился с 21% до 9%. По мнению зампреда ЦИК, одна из причин - улучшение качества документов, которые партии приносят в избиркомы.

Что же касается причин выбытия кандидатов из списков, то две трети случаев (96 из 152) - решение самих партий. Еще шестеро подали личные заявления. Обладателей иностранного гражданства и лиц, связанных с экстремистскими организациями, оказалось по четыре человека.

Количество нарушений в ходе выборов в ЦИК оценивают как незначительное. По разным каналам в избиркомы и наблюдательские штабы поступило 5 456 сигналов о возможных нарушениях, однако после проверки подтвердилось всего 9%. Показательно, что сам Центризбирком, по словам Булаева, за это время ни разу не воспользовался своим правом обратиться в Роскомнадзор для внесудебной блокировки незаконной агитации. По реальным же нарушениям приняты меры. По представленным им данным, итоги голосования отменены на 22 участках в 14 субъектах Федерации. Отметим, что всего на выборах работало около 96 тысяч участков. На 157 УИКах в 43 регионах из-за различных нарушений признаны недействительными 40,6 тысячи бюллетеней. По итогам сделаны оргвыводы в отношении 61 члена избиркомов разных уровней в 32 субъектах. В том числе освобождены от должностей 22 председателя УИК и 4 зампреда.

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Николай Булаев сообщил, что Центризбирком продолжит использовать в будущем технические и организационные нововведения этих выборов. В том числе - профессиональное видеонаблюдение и многодневный формат. "Институт трехдневного голосования подтвердил свою состоятельность , - отметил Булаев, - оно расширяет возможности для граждан, а принятые меры по сохранности бюллетеней обеспечивают одновременно и открытость, и безопасность избирательной процедуры".