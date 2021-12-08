ЦИК РФ ни разу не потребовал заблокировать незаконную агитацию

В ходе кампании по выборам депутатов Госдумы восьмого созыва Центризбирком ни разу не воспользовался правом обратиться в Роскомнадзор для досудебной блокировки незаконной агитации. Об этом сообщил заместитель председателя комиссии Николай Булаев.

"Что касается права ЦИК обращаться в Роскомнадзор с представлением о досудебном пресечении распространения в сетях, в том числе и в сети интернет противоправных агитационных материалов и информации, то мы этим правом воспользовались знаете, сколько раз? Ни разу", - сказал он в ходе заседания ЦИК в среду.

Напомним, такое право ЦИК получил в силу закона, принятого Госдумой в феврале этого года. Прежде всего мера касается спланированных, финансируемых акциях агитационного характера, оплаченных не из избирательного фонда кандидата.

Механизм выглядит следующим образом: в случае обнаружения незаконной агитации соответствующий избирком обращается в Роскомнадзор, где принимается решение о незамедлительной блокировке через оператора связи, провайдера или владельца сайта. Ограничения будут действовать в течение всего периода агитации, во время голосования и еще пять дней с момента определения результата выборов. При этом ресурс может быть разблокирован сразу после удаления незаконного контента.