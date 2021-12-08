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08.12.2021 23:12
Рубрика: Культура

Данила Козловский возглавил жюри фестиваля фильмов ужасов

Текст: Сусанна Альперина
Фото: START Фото: START
Фото: START

I Международный кинофестиваль фильмов ужасов "Хоррор Фест" пройдет с 9 по 12 декабря. Столицами фестиваля станут Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Казань. Программный директор "Хоррор Феста" - кинокритик Егор Москвитин - и оргкомитет киносмотра отобрали 10 фильмов, 8 из которых участвуют в основном конкурсе.

Фото: Okko
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В программу вошли необычные хорроры, большая часть которых была представлена на престижных мировых смотрах - от Венеции и Торонто до Канн и "Трайбеки": "Бабушка", "Вали отсюда", "Венецияфрения", "Сожжённый заживо", "Паранормальные", "Проклятие монахинь", "Моё сердце не будет биться, пока ты не прикажешь", "Ариаферма", а также "Обитель Зла: Раккун-Сити", мировая премьера которого открывает I МКФ "Хоррор Фест", и специальное событие фестиваля - фильм закрытия - "Оленьи рога" (продюсер Гильермо дель Торо). Все фильмы фестиваля будут показаны в России впервые.

Фестиваль пройдет под эгидой киноканала "Настоящее Страшное Телевидение" (НСТ) и медиахолдинга "Цифровое Телевидение" (ВГТРК и Ростелеком) при поддержке проекта КАРО.Арт, Радио ENERGY, интернет-проекта о российских и зарубежных кинофильмах "Кино-театр.ру".

Жюри фестиваля возглавляет актер, режиссер и продюсер Данила Козловский. В составе жюри - режиссер Святослав Подгаевский, продюсер Иван Капитонов, актер и режиссер Андрес Пуустусмаа.

12 декабря, в день закрытия "Хоррор Феста", будут объявлены победители в номинациях: "Лучший фильм по версии жюри" и "Лучший фильм по версии зрителей". Также состоится презентация сериала "Карамора" и Q&A-сессия с Данилой Козловским.

Фото: Предоставлено Студия Рок
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"Хоррор - это особый кинематографический жанр, для которого не существует рамок, условностей и табу, зато существует миллион возможностей экспериментировать с формами, миллион драматургических и стилистических способов управлять зрительскими эмоциями. Здорово, что этот совершенно уникальный жанр наконец-то обрел свой собственный уникальный фестиваль. Теперь, благодаря "Хоррор Фесту", зрители увидят его лучшие образцы. Уверен, что нас ждут крутые актерские, режиссерские, операторские работы, неожиданные сюжеты, эксперименты со светом, цветом и графикой. И очень надеюсь, что ежегодное проведение "Хоррор Феста" станет традицией ", - говорит Козловский.

Между тем

Сериал "Карамора", который выйдет уже этой зимой - один из самых ожидаемых проектов 2022 года. Это первый сериал для Данилы Козловского - режиссера. В проекте он также и продюсер, и исполнитель главной роли. Действие картины разворачивается в альтернативной реальности Российской империи начала XX века, где представители знатных родов, приближенные к императорскому двору, обладают невероятными способностями, с помощью которых управляют миром. Главный герой - анархист Карамора вступает с ними в схватку, стремясь отомстить за погибшую возлюбленную. В сериале также сыграли Филипп Янковский, Андрей Смоляков, Дарья Балабанова, Александр Ильин, Ольга Бодрова и другие.

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