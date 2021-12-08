Джонсон ввел в Британии "План Б" по ужесточению мер изоляции

Борис Джонсон объявил о более жестких мерах по борьбе с COVID-19 в Великобритании после появления в стране быстро распространяющегося "омикрон"-варианта. Премьер сказал, что необходимо перейти к "Плану Б", чтобы "выиграть время" для Национальной службы здравоохранения (NHS) и узнать больше о новом штамме.

Режим удаленной работы из дома снова будет введен в Англии в понедельник, а в общественных местах опять придется носить маски для лица. В ночных клубах и местах с большим скоплением людей потребуется сертификат о вакцинации, или отрицательный тест на коронавирус. По словам премьер-министра, которого цитирует Daily Mail, ограничения, предусмотренные "Планом Б", "соразмерны ситуации". Джонсон уточнил, что рождественские вечеринки могут проводиться, если каждый гражданин будет "проявлять должную осторожность". Тем временем британский министр здравоохранения Саджид Джавид сообщил членам парламента, что "омикрон" гораздо более заразен, чем вариант "дельта". "Становится все более очевидным, что "омикрон" быстро распространяется по всему миру", - пояснил Джавид, который после выступления подвергся критике со стороны ряда депутатов, выступающих против ужесточения ограничительных мер. Один депутат крикнул "в отставку", когда Джавид объявил о переходе на паспорта вакцинации, которые особенно непопулярны среди определенной части законодателей и чиновников.

В настоящее время на Альбионе подтверждено 568 случаев заражения "омикрон"-вариантом, однако, как уточнили в правительстве страны, "истинное число наверняка будет намного выше" и потенциально достигать 10 тысяч случаев. Документы Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE) при правительстве Британии, которые оказались в распоряжении ВВС, свидетельствуют о том, что что количество госпитализаций лиц, зараженных "омикрон"-вариантом, может составить не менее тысячи в день на пике в январе, если ограничения не будут ужесточены и если вирусу "будет позволено распространяться бесконтрольно". "Самое тревожное, что есть свидетельства того, что время удвоения "омикрон" в настоящее время может составлять от двух до трех дней", - отмечается в документе. SAGE предупредила, что с большой долей вероятности "омикрон" составит большую часть британских инфекций в течение "нескольких недель" и окажет "непосильное давление" на NHS.

Между тем британский премьер-министр столкнулся с растущей враждебностью со стороны членов его собственной партии. Некоторые консерваторы упрекают Джонсона в том, что он в прошлом году позволил провести сотрудникам Даунинг-стрит рождественскую вечеринку в своей резиденции, в то время как миллионы людей не могли видеться со своими близкими. После этого скандала ушла в отставку пресс-секретарь Джонсона.

В настоящее время в Великобритании ежедневно госпитализируется в среднем 757 человек, а в Англии - 680. Члены SAGE ранее предполагали, что 1200 ежедневных госпитализаций станут поводом для введения новых ограничений в случае с "дельта"-вариантом. Эксперты предупреждают, что, если "омикрон" сможет заразить значительно больше людей, чем "дельта", он вызовет больший рост госпитализаций, чем его предшественник.