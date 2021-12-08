Эксперт назвала опасность "мертвых" банковских карт

По ее словам, в некоторых случаях за такие карты может списываться комиссия.

"Сейчас все чаще появляются карты, где одним из условий бесплатного обслуживания является минимальная сумма транзакций, которые необходимо совершить в течение расчетного периода", - объяснила эксперт.

Кроме того, при переходе на другой зарплатный проект, бесплатное обслуживание карты становится платным.

До тех пор, пока клиент не закроет карту, банк хранит его персональные данные, в связи с чем возникают их утечки, предупредила Семерикова.

"Самое безобидное, что может произойти - это звонки из колл-центров, а также сообщения с предложениями продуктов, которые человеку не нужны. Более серьезные риски появляются в случае утечки персональных данных, когда они могут попасть в недобросовестные руки", - заключила она.