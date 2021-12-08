Эксперт: Отказ Байдена признавать "красные линии" - это рецепт катастрофы

Каков, на ваш взгляд, главный итог встречи?

Питер Кузник: По заявлениям обеих сторон после переговоров трудно судить о результатах. Главным итогом, похоже, является то, что президенты ведут диалог и лучше понимают обеспокоенности и интересы друг друга. Если конкретные договоренности и были достигнуты, то публично о них не сообщается.

Могут ли США пойти на предоставление в какой-то форме тех гарантий безопасности, о которых говорил президент России?

Питер Кузник: Не думаю, что США и их союзники могут публично и официально предложить существенные гарантии безопасности. Но они могут сделать это в неофициальном порядке, без лишнего шума, как, например, в 1962 году (при урегулировании Карибского кризиса - "РГ"). Правда после того, как Джордж Буш-старший и его друзья обманули Михаила Горбачева в 1990 году по расширению НАТО на Восток, у Путина нет никаких оснований верить устным заверениям Байдена. Но это максимум того, на что может рассчитывать Россия и что могут предложить США.

В любом случае после безумств четырехлетнего правления Дональда Трампа и лихорадочного выхода США из разных договоров и соглашений я не думаю, что кто-то может доверять долгосрочным обязательствам Америки, будь они на бумаге или нет.

Тем не менее, США и НАТО могут предпринять шаги для снижения напряженности, а Путин и Байден могут продолжить диалог. Пришло время пригласить и других ключевых мировых лидеров на глобальный саммит, где они могли бы найти пути работать вместе, чтобы отвести мир от края пропасти. Это, на мой взгляд, было бы гораздо ценнее, чем созываемый Байденом Саммит демократий, который лишь еще сильнее разделит мир на враждебные лагеря, как это было во времена "холодной войны".

Как воспринимать растущую военную поддержку Украине со стороны США и НАТО? Могут ли Украину принять в альянс?

Питер Кузник: Не стоит забывать, что в 2008 году президент Джордж Буш-младший открыто поддержал вступление Украины в НАТО. Путин, я уверен, этого не забыл. Кстати, нынешний директор ЦРУ Уильям Бернс, будучи в то время послом США в России написал в Вашингтон телеграмму с заголовком "Нет значит нет" (англ. "Nyet means nyet"), предостерегая Буша-младшего и его вице-президента Дика Чейни, что не нужно пересекать "красные линии" русских. Но, к сожалению, дни, когда США уважали эти линии, остались позади, что сулит опасность. Сам Байден изрядно вложился в Украину и НАТО. Он не хочет или не может понять, как мир выглядит в глазах России, сколь угрожающим для нее было расширение альянса.

Хотя сейчас, с учетом заметно выросшего военного потенциала России, едва ли кто-то осмелится предоставить членство НАТО Украине, альянс все больше вовлекается во взаимодействие с ней. Надеюсь, предупреждения Путина приведут Запад в чувство относительно того, что может произойти в случае дальнейших шагов к военному союзу с Украиной, но меня это все тревожит.

США подтвердили поддержку "минских соглашений", но западная пресса нагнетает обстановку вокруг Украины. Действительно ли на Украине может вспыхнуть война? Возможен ли более широкий конфликт?

Питер Кузник: Германия и Франция помогли согласовать "минские соглашения" и, возможно, склонны оказать давление на Владимира Зеленского, чтобы он вернулся к предметным переговорам. Я не вижу иного выхода из этой ситуации кроме какой-то вариации "минских соглашений".

Но, к сожалению, есть реальный и растущий шанс того, что на Украине может вспыхнуть война. Необходимо помнить, что это может произойти из-за непреднамеренных просчетов или умышленных провокаций неподконтрольных групп.

Украина для России гораздо важнее, чем для Запада. Россия видит, как НАТО обучает украинские войска, как Запад поставляет им все более летальные вооружения, как Украина может служить де-факто аванпостом альянса и разместить у себя его боевые системы. Путин воспринимает это как экзистенциальную угрозу даже в том случае, если Украина официально не вступит в НАТО.

Вспомните о недавних провокациях членов НАТО в Черном море, полетах ядерной авиации США и масштабных учениях альянса у границ России, воинственной риторике, и вырисовывается опасная ситуация. Прибавьте к этому контрмеры России, такие как собственные учения и маневры, модернизацию ядерного оружия, и все это может привести к столкновению. Такие ситуации могут быстро развиваться в сторону эскалации, как, например, это уяснили Никита Хрущев и Джон Кеннеди во время Карибского кризиса в 1962 году. Конфликт ядерных держав - это безумие. Не стоит забывать о возможности "ядерной зимы".

Допускает ли сегодня вообще внешнеполитический истеблишмент США положительные сдвиги в отношениях с Россией? На каких направлениях это возможно?

Питер Кузник: Байден находится под огромным давлением, вынуждающим его быть жестким по отношению к России, особенно после провального и хаотического ухода из Афганистана. Часть этого давления исходит от "ястребов" в его же собственной партии, таких как Роберт Менендес (глава комитета по иностранным делам в Сенате США), но в большей степени это идет от республиканцев, ударившихся в культ милитаризма.

Когда республиканцы фонтанируют выпадами, а пресса изображает Байдена дрожащим, нелепым и слабым, то неудивительно, что он стремится играть мускулами. Но заявлять о непризнании "красных линий" России и ее обеспокоенностей в сфере нацбезопасности - это рецепт катастрофы.

Внешнеполитический истеблишмент отчаянно старается утверждать гегемонию США во все более многополярном мире, подталкивая Байдена к конфронтации с Россией из-за Украины, а также с Китаем из-за Тайваня. Большинство "ястребов", включая советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана - выходцы из Центра за новую американскую безопасность (CNAS), милитаристской "фабрики мысли", занимающие 16 ключевых постов в действующей администрации.

Поэтому я не испытываю оптимизма относительно позитива в двусторонних отношениях. Но, несмотря на недальновидность политиков, для наших стран важно вместе работать над вопросами ядерного оружия и снижением уровня угроз, разрешения региональных конфликтов, борьбы с изменениями климата и другими.