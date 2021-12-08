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Текст:   Марина Трубилина 
10:01 08.12.2021
Российская газета - Неделя № 279(8630)

Эксперт рассказал, стоит ли рефинансировать ипотеку

Как снизить платеж по ипотеке и когда это невыгодно

Рефинансирование ипотеки дает возможность существенно снизить платежи по кредиту. О том, как этого добиться и когда это может оказаться не слишком выгодно, рассказала эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ минфина Ольга Дайнеко.
Иногда плата за рефинансирование больше суммы, которую удается сэкономить. Фото: Александр Корольков Иногда плата за рефинансирование больше суммы, которую удается сэкономить. Фото: Александр Корольков
Иногда плата за рефинансирование больше суммы, которую удается сэкономить. Фото: Александр Корольков

Что дает рефинансирование?

Под рефинансированием ипотеки понимается погашение кредита в своем банке с помощью нового займа в другом банке на ту же квартиру.

Фото: Владимир Вяткин/ РИА Новости
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Заемщик может снизить ставку по кредиту, уменьшить или увеличить срок выплаты, сократить размер ежемесячного платежа, объединить все кредиты в один или оформить отношения с новым банком уже без поручителя. Снизить процент по ипотеке можно и в своем банке, однако формально это называется не рефинансированием, а изменением условий договора, отмечает Дайнеко.

При этом такой вариант может оказаться удобнее для заемщика: хотя сниженный процент может быть и не минимальным на рынке, каких-либо дополнительных документов при этом собирать не придется.

Когда рефинансировать ипотеку невыгодно?

Выгодно - когда ставка снижается не менее чем на 2 процентных пункта (а лучше больше). Однако если прошло уже более половины срока погашения ипотеки, рефинансирование невыгодно, отмечает Дайнеко. Как правило, на старте выплат клиент большей частью оплачивает проценты и лишь небольшая часть ежемесячного платежа уходит на погашение основного долга. К окончанию срока кредита большая часть ежемесячного платежа идет на погашение основного долга. Сумма, которую платят как процент по кредиту, уменьшится, но если ее доля в платеже, допустим, одна десятая, то эффект будет почти незаметен. А с учетом платы за оформление документов это может быть и вовсе убыточно.

Рефинансирование сопряжено с расходами на ряд документов

Если ранее были просрочки по платежам или, к примеру, ваши доходы сейчас ниже, чем при первоначальном оформлении ипотеки, в другом банке могут отказать в рефинансировании. Бывает, что банк предлагает индивидуальные условия по кредиту, к примеру, договором предусмотрено, что после выхода заемщика на пенсию ежемесячный платеж становится резко ниже. Новый банк таких условий может не предложить.

Сколько стоит?

Оформляя рефинансирование, придется потратиться. Среди допрасходов - плата за оценку недвижимости, оплата госпошлины за регистрацию залога и регистрацию права собственности на недвижимость, нотариальных услуг и банковских комиссий за перевод средств в другой банк.

До момента получения новым банком от предыдущего закладной на квартиру кредит будет считаться необеспеченным и по нему будет более высокая ставка. До оговоренной в программе рефинансирования ставка снизится после того, как Росреестр зарегистрирует новое обременение.

На что влияет?

Нередко возникает вопрос, не теряется ли после рефинансирования право на получение налогового вычета за уплату процентов по ипотечному кредиту. "Нет, право на вычет по процентам сохраняется, - заверяет Дайнеко. - После рефинансирования можно будет, как и прежде, возвращать из бюджета 13% от оплаченных по новому кредиту процентов. Однако надо обращать внимание, чтобы в новом договоре упоминался старый ипотечный договор".

Какие нужны документы?

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Пакет документов немного шире того, что был необходим для выдачи первоначального кредита. Понадобятся паспорт, СНИЛС, справка с работы или выписка из трудовой книжки, справка о доходах, документы на предмет залога (договор купли-продажи квартиры, свидетельство о собственности, кадастровый паспорт, отчет об оценке недвижимости), справка о прописанных в квартире, об отсутствии задолженности по квартплате, справка из прежнего банка об использовании маткапитала и свидетельства о рождении детей. Заемщик должен будет подписать кредитный договор, договор страхования и оплатить страховую премию. Можно выбрать любую компанию из списка аккредитованных этим банком.

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