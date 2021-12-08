Эксперты изучили качество красной икры на российских прилавках

Далеко не вся красная икра на прилавках российских магазинов качественная, свежая и безопасная. К такому выводу пришли в Национальном центре безопасности продукции водного промысла и аквакультуры (НЦБРП) при Россельхознадзоре по результатам исследования.

Всего с начала текущего года лаборатория НЦБРП исследовала 89 проб соленой икры лососевых пород рыб. В 30 пробах были выявлены нарушения по микробиологическим показателям (превышение нормы КМАФАнМ - количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов и БГКП - бактерий группы кишечной палочки). Это базовое исследование на содержание микроорганизмов, свидетельствующее о качестве, свежести и безопасности продукции.

"Это должно привлечь внимание производителей икры и предприятий розничной торговли к соблюдению санитарно-гигиенического режима производства, правил транспортировки и хранения икорной продукции, которая в идеальных условиях должна храниться при -4…-6 градусах Цельсия в специальных холодильниках", - обращают внимание в Центре.

Также были выявлены 7 нарушений по химико-токсикологическим показателям (консерванты, антибиотики, уротропин, содержание соли).

По пищевым добавкам (так называемым Е) ситуация оказалась не такой критичной: только в 3 случаях были выявлены несоответствия по содержанию консервантов и еще в 2 пробах содержался Е 239 - консервант уротропин, запрещенный на территории России с 2009 года.

"Вопреки расхожему мнению, большинство пищевых добавок (например, бензоат натрия (E211), сорбиновая кислота (E200) в том количестве, в котором их добавляют для сохранности в красную икру безопасны для потребителя, их количество строго нормируется российским законодательством", - поясняют в НЦБРП

Не было выявлено в красной икре и нарушений паразитарной чистоты.

"Данные референс-лаборатории не претендуют на полноценный анализ рынка, они могут лишь демонстрировать некоторые тенденции в области безопасности и качества на рынке красной икры. Причем, в большей степени эти данные актуальны для московского региона, чем для Дальнего Востока, где добывается красная икра", - отметил заведующий испытательной референс-лабораторией НЦБРП Андрей Марцынкевич.

Кроме низкого качества есть риск нарваться на другую икру в банке - это может быть икра более дешевых лососевых видов рыбы или даже подделка икры лососевых видов рыб имитированной икрой, обращают внимание в Центре.