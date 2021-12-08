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08.12.2021 07:40
Рубрика: В мире

Европейский центробанк планирует изменить внешний вид евро в 2024 году

Текст: Иван Сысоев

Спустя двадцать лет после своего рождения единая европейская валюта должна "сменить одежку". Вместо нынешних окон, дверей и мостов, которые символизируют на купюрах европейскую открытость, придет абсолютно новый дизайн. Причем в его выборе поучаствуют и сами жители союза. На их суд будет представлен список возможных графических изменений, разработанный специальной экспертной группой, состоящей из представителей искусства, науки и бизнеса.

Фото: iStock
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По замыслу Европейского центрального банка (ЕЦБ), новые денежные знаки должны стать "более репрезентативными, инновационными и защищенными". "Евробанкноты - символ единой Европы, особенно во время кризиса, - заявила глава ЕЦБ Кристин Лагард. - Пришло время пересмотреть их внешний вид, чтобы они могли соответствовать всем без исключения европейцам".

С момента создания единой европейской валюты внешний вид знаков не менялся, хотя ЕЦБ и проводил определенные обновления банкнот для улучшения их износостойкость и безопасности. Окончательное решение по новому дизайну денежных знаков будет приурочено, в том числе, и к планируемому присоединению к 19 членам Еврозоны еще двух участников - Хорватии и Болгарии.

"В ЕЦБ подчеркивают, что, несмотря на рост популярности безналичных платежей, наличные деньги все еще востребованы. Монеты и банкноты, уверены европейские банкиры, останутся незаменимым платежным средством, к которому будет доступ у каждого, обеспечивая свободу выбора граждан в вопросе как осуществлять платежи. Так что обновленные еврокупюры, наравне и со старыми, которые планируется со временем плавно заменить, еще долго будут соседствовать в кошельках европейцев наравне с банковскими картами".

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