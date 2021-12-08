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08.12.2021 09:24
Рубрика: В мире

Французы призвали Макрона заняться делами своей страны

Текст: Диана Ковалева

Читатели французской газеты Le Figaro призвали президента республики Эмманюэля Макрона заняться внутренними проблемами страны и не вмешиваться в дела других государств. Так они прокомментировали заявление лидеров Германии, США, Франции, Италии и Великобритании о том, что ввиду "роста напряженности между Россией и Украиной" они преисполнены решимости уважать суверенитет Киева.

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"Пора Макрону подумать о суверенитете Франции. Это надо сделать до того, как заботиться о других", - написал Spartacus.

"В Сербии они бомбят тех, кто боролся с джихадистами, в Сирии они вооружают джихадистов, а на Украине они вооружают путчистский режим, который обстреливает гражданские объекты. Определенно, их уважение суверенитета распространяется не на все страны", - считает Christophe Dutihieul.

Согласен с ними и Le pacifique, назвавший деятельность европейских лидеров "глупостью и простой болтовней". "Пусть не лезут в дела, которые их не касаются. Украина не входит в число стран, находящихся под западным влиянием. Хватит уже вмешиваться в дела других стран", - призвал он.

Тем временем Pas choux выразил уверенность, что находящиеся во главе стран ЕС лидеры политики "являются мошенниками".

А пользователь под ником caouec001 напомнил, что "Крым был присоединен к Украине Хрущевым в 1954 году, а до этого он был русским".

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