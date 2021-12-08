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08.12.2021 12:01
Рубрика: Общество

Генетики установили происхождение 1600-летнего жителя Шотландии

Текст: Николай Грищенко
Фото: Christopher Rynn and Hayley Fisher Фото: Christopher Rynn and Hayley Fisher
Фото: Christopher Rynn and Hayley Fisher

Ученые смогли установить происхождение похороненного в V- веке на Шотландском нагорье у деревни Блэр Атолл 45-летнего человека. Изотопный анализ показал, что детство и юность мужчина провел в Ирландии или на одном из западных Гебридских островов - Малл, Иона или Тири.

Фото: iStock
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"Полученная информация дополняет растущее число свидетельств того, что в ранней средневековой Шотландии люди часто путешествовали на большие расстояния", - сообщила Live Science профессор археологии в Университете Абердина Кейт Бриттон.

Исследователи также определили диету жившего примерно 1600 лет назад мужчины. Его рацион питания состоял из свинины, пресноводной рыбы и водоплавающей дичи.

Несмотря на полученную информацию ученые не могут объяснить, как уроженец Ирландии оказался в Шотландии.

"Мы можем точно сказать - "Мужчина из Блэр Атолл" (Man from Blair Atholl) родился в отдаленной географической области, которая не была частью страны Пиктов, но он переехал в этот регион и был похоронен в соответствии с погребальными обычаями, практикуемыми пиктами", - сказал отмечает профессор.

Справка "РГ"

Останки "Мужчины из Блэр Атолл" были найдены в 1985 году во время строительных работ в Бридж-оф-Тилт. Куратор отдела археологии Музея и художественной галереи Перта Элисон Рид датировала захоронение периодом между 400 и 600 годами нашей эры.

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