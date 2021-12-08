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08.12.2021 13:00
Рубрика: Власть

Госдума приняла закон о расширении полномочий полиции

Текст: Татьяна Замахина
Третье чтение на пленарном заседании Госдумы прошел резонансный законопроект о расширении полномочий полиции, устанавливающий, в том числе перечень оснований, по которым полицейские смогут вскрывать автомобили.

Также даются полномочия проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания, оцеплять строения, жилые помещения и территории.

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Согласно статье "Вскрытие транспортного средства", это можно делать для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС, для задержания подозреваемых или обвиняемых, а также при угрозе теракта. Если собственник автомобиля при процедуре не присутствовал, полиция должна будет его проинформировать о произошедшем в течение ближайших 24 часов. После вскрытия полиция должна будет обеспечить меры, чтобы в машину не проникли посторонние - до прибытия собственника.

Во втором чтении депутаты исключили из проекта норму о том, что полицейский "не несет ответственность за вред, причиненный гражданам и организациям при вскрытии транспортного средства", если вскрытие проводилось на законных основаниях.

Также авторы законопроекта уточнили, что сотрудники правопорядка смогут представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий.

Исключено и положение о праве полицейского применить огнестрельное оружие при попытке задерживаемого совершить действия, которые можно расценить как угрозу нападения.

Зампред комитета Госдумы по безопасности Эрнест Валеев пояснил, что полномочия, которые этим законом передаются полиции, уже есть, например, у сотрудников Росгвардии. Таким образом, права ведомств приводятся в соответствие.

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