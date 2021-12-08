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08.12.2021 18:00
Рубрика: В мире

Христиан в Египте возьмут под охрану

Текст: Константин Волков

В МВД Египта разработали план усиленной охраны всех христианских храмов и часовен в стране на время празднования Рождества.

Фото: www.lastampa.it
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Речь идет о постоянном патрулировании во время рождественских праздников районов, где расположены церкви, досмотре автомобилей, а также - о повышенной готовности развернуть усиленные отряды для борьбы с беспорядками. В случае выявления угрозы церковь может быть оцеплена силами безопасности, предупреждает МВД. Особое внимание уделят безопасности в Каире - там досмотру во время Рождества (католики отмечают его 25 декабря, а копты - 7 января) подлежат все автомобили, оставленные недалеко от христианских храмов и часовен. Также сотрудники сил правопорядка в штатском будут находиться в составе праздничных процессий и в церквах во время богослужений.

Египет - не единственная страна, где перед Рождеством предпримут усиленные меры безопасности. В палестинской Рамалле уже установили на центральной площади рождественскую елку, усилив контроль служб безопасности. На церемонии выступил премьер Палестины Мухаммед Штайе, который призвал к "развитию культуры терпимости в палестинском обществе". В Пакистане серьезно усилены меры безопасности в районах христианских храмов. А в британском Ньюкасле вдоль площадей, на которых проходят рождественские ярмарки и фейерверки, установят заграждения, чтобы помешать возможным наездам автомобилей на толпу.

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