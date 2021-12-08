Яндекс анонсировал Станцию второго поколения и научил Алису говорить шепотом

Фото: Яндекс

Яндекс представил первое устройство в линейке Яндекс.Станции второго поколения. Новинка получит улучшенный звук, новый дизайн и полную совместимость с умным домом, которым можно будет управлять с помощью приложения "Дом с Алисой".

В новой колонке установлены два широкополосных динамика общей мощностью 30 ватт и особая акустическая решетка. Акустические эффекты помещения будет компенсировать технология room correction. Так что куда бы человек ни поставил колонку, она будет звучать одинаково хорошо. Кроме того, новую Станцию можно объединить в стереопару с любой другой колонкой Яндекса. А при поддержке режима мультирум можно слушать музыку во всем доме.

Существенно изменился дизайн новой Станции. Она похожа на прежнюю по форме, но имеет более тонкий и эстетичный силуэт. Кольцо Алисы, которое стало ее символом, превратилось в полноценную светящуюся панель - она переливается, следуя за музыкой и реакциями Алисы.

Существенно развились возможности Станции по работе в качестве центра системы "умный дом". Новая колонка сможет напрямую взаимодействовать со множеством устройств, причем даже без интернета. Она поддерживает протокол умного дома Zigbee, который используют многие производители. К ней можно подключать умные розетки, выключатели, разнообразные датчики - любые устройства, использующие этот протокол. А в будущем колонка будет поддерживать также протокол Matter, разрабатываемый рабочей группой при участии Яндекса, что сделает ее совместимой с новыми устройствами.

Фото: яндекс

Станция будет доступна в четырех цветах: антрацит, кобальт, песочный и медный, так что легко впишется в любой интерьер.

Яндекс также представил новые возможности Алисы: она научилась сочинять сказки. Сказки Алиса придумывает с помощью языковой модели из семейства YaLM, обученной на суперкомпьютерах Яндекса. Она сочиняет сказку вместе с человеком, задавая ему вопросы, и в самом конце фильма можно послушать такую сказку про Яндекс.

А еще с голосовым помощником Алисой теперь можно общаться шепотом. Если перейти на шепот, Алиса тоже понизит голос - точно так же, как это делают люди.

Новая Яндекс.Станция появится в продаже в первой половине 2022 года. Генерация сказок появится в устройствах с Алисой в конце декабря.