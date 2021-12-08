Илон Маск стал бездомным

Генеральный директор компании Space X Илон Маск продал виллу в Хиллсборо (Калифорния) и официально стал бездомным человеком, сообщает телеканал Fox News.

По данным телеканала, сумма сделки составила 32 миллиона долларов. Вилла общей площадью в 19 гектаров была последней недвижимостью Маска - остальные дома он продал ранее.

Ранее американский предприниматель обещал полностью избавиться от недвижимого имущества.

Согласно публичным данным, Маск купил дом за 23,4 миллиона долларов в 2017 году, отмечает телеканал.

Сейчас Илон Маск занимает первое место в списке богатейших людей планеты по версии Forbes Real-Time. Его состояние оценивается в 274,4 миллиарда долларов.