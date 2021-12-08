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iPhone будет уведомлять пользователя о неоригинальных деталях

Текст:   Иван Черноусов
08.12.2021,  
14:18
В операционной системе iOS 15.2 Apple внедрит функцию, которая будет автоматически определять, есть ли в iPhone неоригинальные детали. Об этом пишет портал Macrumors.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Для того, чтобы посмотреть, производился ли ремонт iPhone, необходимо открыть "Настройки", далее выбрать пункт "Основные" и подменю "Об этом устройстве". Там будет предоставлена информация о том, была ли замена аккумулятора, дисплея, или камеры. Кроме того, система покажет, какая именно деталь установлена - оригинальная или подделка. Во втором случае отобразится "неизвестная деталь".

Выход операционной системы IOS 15.2 ожидается до конца года.