iPhone будет уведомлять пользователя о неоригинальных деталях

Для того, чтобы посмотреть, производился ли ремонт iPhone, необходимо открыть "Настройки", далее выбрать пункт "Основные" и подменю "Об этом устройстве". Там будет предоставлена информация о том, была ли замена аккумулятора, дисплея, или камеры. Кроме того, система покажет, какая именно деталь установлена - оригинальная или подделка. Во втором случае отобразится "неизвестная деталь".

Выход операционной системы IOS 15.2 ожидается до конца года.