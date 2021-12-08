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08.12.2021 16:26
Рубрика: Власть

Истребители Су-27 сопроводили военные самолеты Франции над Черным морем

Текст: Юрий Гаврилов
В среду Национальный центр управления обороной РФ сообщил о трех иностранных самолетах, которые 8 декабря российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами Черного моря. Эти самолеты приближались к нашей государственной границе.

Для опознавания воздушных целей в небо подняли истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне Южного военного округа. Наши пилоты подошли на безопасное расстояние и идентифицировали объекты как два тактических истребителя "Мираж-2000" и "Рафаль", а также самолет-заправщик С-135 Франции и сопроводили их над акваторией Черного моря.

Фото: Минобороны Беларуси
Белорусские и российские истребители выполнили патрулирование вдоль границ

Сообщается, что после разворота иностранных военных бортов от госграницы РФ наши истребители благополучно вернулись на аэродром базирования. Нарушения госграницы РФ французскими самолетами допущено не было.

"Полеты российских истребителей выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранных государств", - подчеркнули в Национальном центре управления обороной РФ.

Надо сказать, что подобные провокационные рейды у российских рубежей чужие самолеты в последние несколько лет проводят постоянно. Особенно в этом усердствуют воздушные разведчики США. Однако в небе над Черным морем также неоднократно появлялись военные самолеты других стран НАТО, в том числе Великобритании, Франции и Германии.

Воздушные шпионы летают не только над Черным морем, но и над Балтикой, а также северными морями. Чтобы отогнать чужаков от российских рубежей, в небо нередко поднимают истребители из состава дежурных сил по ПВО.

Власть Безопасность Армия

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