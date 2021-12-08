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08.12.2021 08:55
Рубрика: Власть

Юрист уточнила нюансы тайной аудиозаписи и ее использования

Текст: Сергей Мосев (РИА ТОП68)
Российская газета - Неделя № 279(8630)
В разных жизненных ситуациях общение с человеком может потребовать фиксации разговора. Жена "на словах" не дает видеться с детьми биологическому отцу, начальник оскорбляет или сотрудник ДПС незаконно предъявляет обвинение... Зафиксировать нарушение поможет аудиозапись.
Пользу видеорегистраторов давно уже оценили все участники дорожного движения. Фото: Владимир Веленгурин / Комсомольская правда Пользу видеорегистраторов давно уже оценили все участники дорожного движения. Фото: Владимир Веленгурин / Комсомольская правда
Пользу видеорегистраторов давно уже оценили все участники дорожного движения. Фото: Владимир Веленгурин / Комсомольская правда

Сейчас для этого в каждом телефоне можно найти диктофон или скачать специальную программу для записи телефонного или другого разговора. Но все ли так просто в использовании записи? Юрист Правового общества Барристер Анастасия Енговатова рассказала корреспонденту информационного партнера "Российской газеты" РИА "ТОП68" нюансы аудиозаписи других людей и ее использования.

Что точно нельзя

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Осуществление звукозаписи разговора без уведомления всех ее участников запрещено, если разговор содержит сведения, являющиеся личной или семейной тайной.

Положить диктофон на стол и записывать все происходящее можно. Но законность использования записи зависит от некоторых факторов.

Нельзя записывать разговоры чужих людей.

Записывать можно разговор с начальником, лекцию в университете.

Если записывать бытовые разговоры без предупреждения, то это допустимо, если сбор такой информации лично для себя, без публикации где-либо.

Чем регулируется? Закон запрещает получать информацию о частной жизни гражданина, в том числе составляющей личную или семейную тайну, помимо его воли (п. 8 ст. 9 ФЗ от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации").

Что такое тайная запись

Это запись, которая ведется без предупреждения второго человека.

Это случаи, когда, например, мои права нарушены, я хочу зафиксировать разговор с лицом, их нарушивших. Сотрудник ДПС нарушает мои права, я хочу собрать доказательства путем аудиозаписи. Если я его предупрежу об этом, никаких доказательств у меня уже не будет.

Чем регулируется?

Верховный Суд по этому поводу сформировал позицию (определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 06.12.2016 N 35-КГ16-18): "Если запись была произведена одним из лиц, участвовавших в разговоре, и касалась обстоятельств, связанных с отношениями между сторонами, то запрет на фиксацию такой информации на указанный случай не распространяется". Речь идет о тех случаях, когда разговор не является вмешательством в чужую частную жизнь. Пример. Вы едете с другом на автомобиле. Вас останавливает сотрудник ДПС:

- Вы были за рулем, включаете диктофон. Запись разрешена.

- Ваш друг был за рулем, вы включаете диктофон. Запись запрещена.

Нюансы тайной записи

Какие есть условия у такой записи? Вдруг она произведена насильственно? Смотря, какой суд и какой судья будут рассматривать аудиозапись как доказательство. Для подстраховки можно в конце аудиозаписи назвать место, время, должность записываемого лица. Стоит отметить, что доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу решения суда.

Власть Право Юрконсультация

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