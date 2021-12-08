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08.12.2021 16:39
Рубрика: В мире

Из военного бюджета США исключили санкции против России

Текст: Диана Ковалева
Палата представителей Конгресса США одобрила военный бюджет страны на 2022 финансовый год в объеме 768,1 миллиарда долларов. Это на 25 миллиардов больше, чем запрашивал президент Джо Байден, отмечает агентство Reuters.

Документ, как и в предыдущие годы, закладывает 300 миллионов долларов на военную помощь Украине. Кроме того, четыре миллиарда выделяется на Европейскую инициативу сдерживания (EDI), которую Вашингтон финансирует с 2014 года для противодействия России. Это почти на 570 миллионов больше, чем запрашивала на эти цели администрация Байдена, отмечает портал Roll Call. Еще 150 миллионов выделили на проект Балтийского сотрудничества в области безопасности. Также бюджет предусматривает 7,1 миллиарда долларов на Тихоокеанскую инициативу сдерживания с целью противодействия влиянию Китая.

Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС
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Из финальной версии законопроекта, которая согласована с представителями Сената, исключили поправки о санкциях против газопровода "Северный поток-2". Ранее конгрессмены-республиканцы даже временно заблокировали принятие бюджета, требуя новых рестрикций против "СП-2". Кроме того, отсутствует в тексте и обсуждавшийся пункт о санкциях по суверенному долгу России.

Теперь проект бюджета должен получить одобрение Сената, после чего он отправится на подпись в Белый дом.

В мире США Санкции и антисанкции Россия и США Газопровод "Северный поток-2"

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