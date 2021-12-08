Как красноармеец Алексей Борисов вернулся из небытия

В руках Александра Борисова - живые цветы. Он привез их на место, где в 1941-м навсегда остался его родной человек. Сведения о том, где красноармеец Алексей Кузьмич Борисов принял свой последний бой, семья искала все эти годы. И когда получили весточку из Беларуси, что на Могилевщине найдены его останки, несмотря на расстояние и пандемию, сразу собрались в путь.

В Славгородский район внучатый племянник Алексея Кузьмича Александр с женой Натальей и родной сестрой Еленой Глушенковой добирались с тремя пересадками: из Раменского до Москвы, потом - до Могилева, оттуда - до Славгорода. В общей сложности более 700 километров. Эмоции их буквально переполняют.

- Случившееся иначе как чудом не назовешь, - говорят Александр и Елена.

Елена Глушенкова протягивает мне пожелтевшее письмо с истлевшими краями. Единственное, которое 20-летний Алексей Борисов прислал родным в 1941-м (в мае его призвали в армию): "Мама, у нас забрали чемоданы, выдали вещсумки… Изучаем военные машины… Служу хорошо, за отличную успеваемость уже получил две благодарности от командира…"

- Письмо он прислал из Харькова, и мы решили, что в Украине Алексей Кузьмич и воевал. Начали там искать сведения о красноармейце Борисове - тщетно. И вот случилось невероятное: дедушку нашли накануне его 100-летнего юбилея! Он родился 11 сентября 1921 года, а подняли его останки белорусские поисковики в Славгородском районе 10 сентября 2021 года! Личность установили по найденному при нем солдатскому медальону: "Алексей Кузьмич Борисов, 1921 года рождения, красноармеец, призывался Виноградовским РВК Московской области". Когда нам сообщили об этом, мы не могли слез сдержать. Очень благодарны белорусам за то, что ведут активную поисковую работу, чтут память тех, кто погиб за родину.

Останки Алексея Кузьмича Борисовы-Глушенковы увезли на родину. Похоронят его рядом с братом, матерью, отцом. Из Беларуси, где они побывали впервые, внучатые племянники героя привезут домой и горстку земли с поля боя, найденную при погибшем дедушке поржавевшую бритву и солдатский медальон.