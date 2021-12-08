Как продукты из регионов завоевывают мировые рынки

В России стартовал экомарафон
Акция проходит второй год в поддержку нацпроекта "Экология" по инициативе АНО "Национальные приоритеты" и при поддержке минприроды, минпросвещения, минобрнауки. "Сдай макулатуру - спаси дерево!" - на этот призыв откликается все больше людей.
Среди них - и юные экологи из Детского эколого-биологического центра имени Г.Н. Сагиль в моногороде Анжеро-Судженск Кемеровской области. Макулатуру здесь собирают весь год. "В различных акциях, - рассказала "РГ" замдиректора по воспитательной работе Марина Туркотова, - одна из которых называется "Охотники за бумагой", активно участвуют и дети, и педагоги. Наши волонтеры дважды завоевывали звание "Экологические герои". В 2020 году только во время экомарафона собрали 300 килограммов макулатуры".
По итогам прошлого #БумБатла в Кузбассе было собрано почти 70 тонн макулатуры. Экомарафон поддержали более 25 тысяч человек - коллективы образовательных, социальных, спортивных и культурных учреждений, офисных центров и промышленных предприятий. В этом году в акции будут участвовать еще Лесотехнический техникум в Мариинске и Кузнецкий техникум сервиса и дизайна в Новокузнецке.
"Для нас сбор макулатуры - уже норма жизни, - говорит завотделением по учебно-воспитательной работе новокузнецкого техникума Людмила Колпаченко. - Например, картонные коробки из-под новой техники наш завхоз складирует и сдает в пункты приема". Хорошо бы еще шире внедрять раздельный сбор мусора на бытовом уровне, добавляет педагог.
На крафтовой бумаге
В столице Кузбасса волонтеры проведут в школах экологические уроки. А в Кемеровском госуниверситете устроят настоящий экопраздник.
Недавно вуз стал площадкой Всероссийского экологического диктанта, приуроченного к Всемирному дню вторичной переработки отходов. Сертификаты и задания для участников напечатали на крафтовой бумаге, сделанной из вторсырья.
Волонтеры вузовских отрядов "Делай!" и "Экодесант" организовали пункт приема макулатуры, пластика, отработанных элементов питания и других вторичных ресурсов.
Завершающим этапом проекта "Урок цифры" станет олимпиада по программированию
В Пензе школа N 66 стала федеральной площадкой для "Урока цифры", который проводится в поддержку нацпроекта "Цифровая экономика". Его цель - познакомить детей с IT-профессиями.
"Мы посвятили урок разработке игр - это одно из самых быстроразвивающихся направлений IT-индустрии. Важно, чтобы игра развивала, несла позитивный контент. Возможно, для кого-то это увлечение перерастет в профессию, - говорит замначальника управления развития общего образования минобра Пензенской области Михаил Хромов.
Открытый урок проходил в формате интерактивных тренажеров. Благодаря видео-конференц-связи в нем приняли участие школьники из других пензенских школ и даже из Калининграда. Взглянув на процесс создания игры изнутри, ребята поняли, чтобы стать хорошим разработчиком, пригодятся не только точные науки, но и литература, история, география. А урок рисования очень важен для гейм-дизайнеров.
Завершающим этапом образовательного проекта для школьников "Урок цифры" станет олимпиада по программированию. Стартовал проект в декабре 2018 года по инициативе Минпросвещения России и Минцифры России. В прошлом учебном году в нем приняли участие более 10 миллионов школьников.
В казанском многопрофильном лицее N 11 "Унбер" на "Уроке цифры" восьмиклассникам дали попробовать себя в роли гейм-дизайнеров, аниматоров и тестировщиков. "Игра - это и способ освоить какие-либо навыки, - поясняет директор департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России Андрей Горобец. - Есть такое понятие - геймификация. Когда сложный предмет с помощью игры делают понятным".
"Мы хотим показать детям, что создавать игры интересней, чем в них играть", - говорит директор по связям с вузами компании VK Сергей Марданов. Разобравшись с теорией, ребята приступают к практике. С помощью компьютерного тренажера они попадают в мир игры "Домовята". Только им предстоит выступить в роли разработчиков, а не геймеров. И, возможно, здесь они сделают свои первые шаги в профессию.
В сорока регионах прошел марафон дворового хоккея
Играть можно было в любой вид хоккея. В валенках, как в Удмуртии, на коньках, как в Якутии. Или в "Настольник", как в Саратове. Это еще одна разновидность хоккея, которую придумали в Ижевске во время пандемии. "Настольник" - увеличенная копия любимого многими с детства настольного хоккея. Участники двигаются только по определенным зонам площадки, контактируя с соперником лишь клюшкой и соблюдая социальную дистанцию в 1,5-2 метра, пояснили авторы этого нового вида хоккея.
В Ижевске игры проходили на центральной площади, где специально собрали две хоккейные коробки. Марафон здесь начали в 4 утра, одновременно с поселком Эгвекинот на Чукотке. Игры транслировали в прямом эфире в интернете - регионы принимали эстафету друг у друга. Забивали мячи и шайбы детсадовцы, школьники, ветераны, спортсмены, бизнесмены, военные, политики.
В Барнауле сыграли в хоккей "на валенках" - девушки и морские пехотинцы. А всего - шесть команд. Приятное впечатление своей организованностью оставили ребята Алтайского техникума кинологии и предпринимательства. Хоккей "на валенках" - забава демократичная. Чтобы не доводить дело до серьезных травм, играют резиновыми мячиками. Поэтому защитной амуницией вроде щитков, налокотников, шлемов и краг никто не пользуется. Силовая борьба запрещена.
В Башкирии в Нефтекамске из-за резкого потепления матчи на валенках пришлось отменить. Играли в традиционный хоккей в Ледовом дворце. Зрелище - увлекательное! Даже проигравшие не расстроились. Обещали взять реванш в феврале - на республиканском турнире по хоккею на валенках "Русская зима".
Всероссийский марафон по дворовому хоккею, который прошел 5 декабря, длился 11 часов. Он организован в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография".
Прокуратура Омской области нашла нарушения при реализации нацпроектов
По версии следствия, в 2019-2021 годах должностные лица допустили срыв сроков подготовки проектной документации, строительства и ввода в эксплуатацию пяти школ и четырех детсадов. Условия госконтрактов были нарушены.
Школы и садики не появились в Омске, Исилькуле, поселках Большеречье, Горьковское, Черлак. Строительство еще четырех не начато вообще. А одного даже и в планах нет. Их открытия не дождались тысячи детей и их родителей. Что стало для них серьезной проблемой.
"Нам со школами не везет, - признались "РГ" жители Горьковского. - Первую построили полвека назад. Вторую - признали аварийной. Ребят из двух школ затолкали в одну. И уже десять лет из-за крайней тесноты они учатся в две смены. Новая школа - край как нужна!"
Но и с ней в Горьковском все пошло не так. Разработка и согласование проекта тянулись не один год. В результате объект оказался весьма дорогим. Стройка, которую обещали завершить в этом году, встала. Посреди поселка высятся только стены без окон и дверей.
Прокуроры обнаружили, что "косячили" не только разработчики, подрядчики, но и должностные лица. Они обязаны контролировать процесс, стимулировать выполнение госконтрактов. Почему этого не делали? Установит следствие. Уголовное дело возбуждено в отношении должностных лиц минстроя и казенного учреждения "Омскоблстройзаказчик".
У чиновников объяснения уже есть. В профильном министерстве "РГ" сказали, что одной из причин сбоя стало подорожание стройматериалов - на 70-140 процентов. Вторая причина - недобросовестные подрядчики. С одной компанией договор уже расторгнут. На очереди - еще две. А строительство четырех школ и детсадов пришлось заморозить из-за дефицита федеральных средств.
Тем временем
Новые детские образовательные учреждения в Омской области все-таки появляются.
"В рамках нацпроектов "Демография" и "Образование" до конца года завершится строительство четырех детсадов и четырех школ, - обещает министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Антон Заев. - Планируется создать почти две тысячи мест для дошкольников и более четырех тысяч - для учащихся".
Какие продукты экспортируют российские регионы
"Завтрак туриста" для Сербии
Рыбоконсервный комбинат "Санта-Мария" из Нижневартовска выпускает продукцию из местных щуки, язя, окуня, плотвы. Ее поставляют в Китай, Казахстан, Сербию.
Недавно товар нижневартовцев признали продуктом года на Международной выставке WorldFood Moscow. И рыбными консервами заинтересовались в Египте и Мексике. Как сообщили в Центре поддержки экспорта Югры, партнеры уже изучают образцы продукции.
В Сербию особенно большие партии рыбных консервов югорчане поставили в разгар пандемии, когда в этой стране возник дефицит продуктов. Тогда "Завтрак туриста" появился в 50 сербских магазинах.
"Диалог о поставке с сербской компанией был начат после размещения продукции на электронной торговой площадке, - рассказала гендиректор Центра поддержки экспорта Югры Ирина Гайченцева. - Для нашей команды этот кейс один из самых успешных по выводу югорской продукции на европейский рынок".
Налиму дали "золото"
В ноябре на конкурсе "Вкусы России" бренд "Рыбные консервы Ямала" получил второе место в номинации "Гастрономическая находка". В них только рыба из чистейших водоемов Ямала плюс немного соли, специи - и никакой химии.
Консервы комбината недавно победили и на международном конкурсе "Гарантия качества-2021". Больше 900 производителей представили свои товары. А в финал вышли только 40 наименований продукции.
Салехардский комбинат стал единственным среди российских рыбных предприятий, прошедших в финал. Золотой медалью были отмечены консервы "Налим пресноводный обжаренный в томатном соусе".
Предприятие вошло в реестр Таможенного союза. Первую партию консервов, почти 20 тысяч тонн, а это больше 62 тысяч банок отправили в Казахстан в рамках реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Консервами уже заинтересовались в Беларуси, Киргизии и Армении. Сейчас ведутся переговоры о поставках.
Конопляная сгущенка
Челябинская компания "МЕДАЛ" поставляет на экспорт линейку продукции из промышленной конопли. Растение не относится к наркотическим сортам. Оно содержит огромное количество полезных веществ.
Конопляное масло и высокопротеиновая мука, ядра семян, по вкусу очень напоминающие кедровый орех, и салатная заправка, конопляные конфеты и сгущенка уже успешно экспортируются в Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Киргизию. Есть интерес у Восточной Европы и Лаоса, Вьетнама и Таиланда.
Всего через три года после своего появления челябинская компания вошла в топ-3 конкурса "Экспортер года". "Конопляные конфеты и сгущенку производим из растительного белка и заменяющего сахар сиропа топинамбура, - рассказывает основатель компании Дмитрий Ильков. - Один из видов "Русских пряников" теперь делают из конопляной муки с добавлением семян".
В первый год работы компания отправила пробную партию продукции только в Беларусь. "Сегодня экспорт вырос до 10 процентов, - продолжает Дмитрий. - При финансовой поддержке Российского экспортного центра оформляем сертификат ISO 22000, который необходим для поставок в Европу. А параллельно продолжаем заниматься научными изысканиями в сфере использования этого полезного растения".
Черный рис и зеленая гречка
Карельский Торговый дом "Ярмарка" во Всероссийском конкурсе "Экспортер года" занял первое место в номинации "Сфера агропромышленного комплекса". Победить в конкурсе было непросто. Всего подали более 1,7 тысячи заявок.
Компания занимается производством пищевых продуктов, в том числе для правильного питания. И поставляет их в 16 стран, в основном постсоветского пространства. Но в будущем году планирует выйти и на европейский рынок. По словам руководителей компании, они используют опыт поваров уровня "Мишлен".
Среди продукции компании - крупы, в том числе черный рис и зеленая гречка, смеси для приготовления ризотто, детских каш с сухофруктами, а также супы быстрого приготовления.
Андрей Белоусов, первый вице-премьер:
- Подавляющее большинство зарубежных рынков закрылось, на многих наблюдается спад. Те, кто принял вызов и смог выстоять, несмотря на сложности увеличить объем продаж, - настоящие герои.
Правительству особенно важно поддерживать бизнес в целом и экспортно ориентированные компании в частности. За период с 2021 до 2024 года предполагается только из федерального бюджета направить на поддержку экспорта беспрецедентную сумму - 650 миллиардов рублей.
Один диван в минуту
Один диван в минуту - такие амбициозные цели ставит перед собой "Волжская мебельная мануфактура". Это стало возможным благодаря завершению трехмесячного этапа реализации нацпроекта "Производительность труда".
"Сейчас с экспертами Федерального центра компетенций мы создаем индивидуальные решения по росту производительности труда за счет устранения всех видов потерь", - сообщил директор предприятия Андрей Волобуев.
"Решением, как снизить почти на 30 минут время, которое работники тратят на поиск деталей", - поделился руководитель проекта центра Юрий Васильев. По его словам, эксперты заметили, что отсутствует идентификация деталей для сборки каркасов. Если их распределить на стеллажах по принципу супермаркета и перемещать по плановому заказу, эффективность заметно повысится.
Бережливые технологии не только экономят время, но и позволяют держать в узде цены на товары, повышать их качество. В нацпроекте участвуют десятки мебельных производств. И сегодня многие из них уже могут конкурировать с импортными производителями.
Подготовил Алексей Юхтанов
Свой кредит не тянет
Волгоградская компания, выпускающая металлоконструкции, взяла кредит на 50 миллионов, чтобы развивать производство. Получить такую крупную сумму удалось благодаря государственной гарантии.
Госкорпорация "Малое и среднее предпринимательство" стала поручителем на 25 миллионов рублей. "Эту меру поддержки могу назвать очень действенной. Ведь на 50 процентов увеличивается лимит по кредитованию. Без нее требовалось бы еще внести залог, - объясняет главный бухгалтер фирмы Анастасия Ефимова. - Еще я бы отметила субсидируемую процентную ставку. На ноябрь в том банке, где мы брали кредит, она составляла 9 процентов. Но часть денег банку компенсирует госкорпорация".
Компании уже удалось нарастить оборот на 30 процентов. Без дополнительных инвестиций эту планку не удалось бы стабильно удерживать. А с развитием производства здесь планируют создавать новые рабочие места.
В этом году госгарантиями воспользовалось на 40 процентов больше малых и средних предпринимателей, чем в 2020-м. Это уже почти 10 тысяч компаний. Среди них - и Кукморский хлебозавод "Рамазан икмэге". Он намерен увеличить поставки и расширить ассортимент своей выпечки.
Тоже в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" завод приобрел в лизинг современное хлебопекарное оборудование на сумму более 148 миллионов рублей. Оно позволяет выпускать 18 тонн хлебобулочных изделий в сутки. Это почти вдвое больше, чем раньше. И специалисты говорят, что это не предел.
"Нам просто повезло, ведь, по сути, мы приобрели оборудование будущего. И уже используем технологии, которые другие только собираются внедрять, - говорит коммерческий директор Ильнур Юнусов. - Сами бы мы с учетом нынешних цен на сырье, высокой себестоимости и низкой цены хлеба такую покупку не осилили бы".
Подготовили Ольга Кондрева, Роман Мерзляков