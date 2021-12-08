Как продукты из регионов завоевывают мировые рынки

На завершившемся недавно конкурсе "Вкусы России" бренд "Рыбные консервы Ямала" получил второе место в номинации "Гастрономическая находка". И тот, кому довелось попробовать этот продукт, подтвердит: "Действительно, находка!" Только рыба из чистейших водоемов Ямала, плюс немного соли и специй. Консервы из Салехарда экспортируют в Казахстан. Ими уже заинтересовались в Беларуси, Киргизии и Армении. Фото: Татьяна Андреева